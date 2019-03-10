YouTube「留言功能」突被鎖！　蔡阿嘎、左左右右全遭殃…原因曝光

記者劉宜庭／綜合報導

網紅蔡阿嘎個性幽默風趣，都常拍攝有趣且貼合時事的影片，自從兒子「蔡桃貴」出生之後，也常分享育兒點滴，粉絲遍及各個年齡層。沒想到，如今他的其中一個YouTube頻道「蔡阿嘎Life」，留言功能竟無預緊被關閉，了解其中原因後，他和二伯都感到相當無奈。

▲蔡阿嘎、二伯神情沉重透露留言功能突被鎖。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

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蔡阿嘎10日釋出最新影片，和二伯在鏡頭前，一起露出嚴肅表情，形容好像在開道歉記者會一般，一旁的二伯則說：「很沉重。」他表示，大家這兩天應該有發現，「蔡阿嘎Life」頻道留言功能被關掉，面對許多網友私訊問說「為什麼要關掉」，他無奈表示，「不是我們關的，YouTube就這樣把我們關掉了。」

▲蔡阿嘎留言功能被關閉。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

原來，這一切源自於近來有關保護未成年的政策，蔡阿嘎提到，幾個月前美國發生一些事，YouTube上出現一些會影響未成年發展的奇怪影片，「所以他為了杜絕這樣的事情，只要你（影片）裡面有未成年的東西，或者是他覺得這是未成年會想看的影片，他就把你留言功能關掉，未成年就不會看到奇奇怪怪的留言在下面了。」

「就這樣被關掉了！」蔡阿嘎透露，他的頻道有一些蔡桃貴的影片，可能就是因為這樣就被關掉了，且不是針對單一影片，「而是整個頻道不能留言！」夫妻倆認為，保護未成年這件事其實很好，「我們也不希望以後蔡桃貴在YouTube上看一些奇奇怪怪的影片，但我們沒有奇怪的影片吧？」

說到這裡，蔡阿嘎忍不住自嘲，「只有奇奇怪怪的人（指自己），但內容還好，你要審核一下嘛！」他透露，過去每一個網友的留言，自己看完後會親自「按愛心」，也會藉此了解網友想法，進而去改進，如今演變成這樣，「大家的建議、大家的回饋，我們都看不到了。」

▲YouTube新規定。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

更讓蔡阿嘎感到弔詭的是，官方回應中提到，「雖然這些頻道的創作者和當中影片可能並未違反任何規定」，但為了積極處置可能危害未成年人的內容，還是決定將他留言功能關掉，讓他無奈表示，「阿你就說我沒有違反規定了阿，鎖屁？」他表示，留言會影響和網友之間的互動，同時也跟YouTube的演算法有極大關聯，於是留言功能被關掉，對經營頻道的影響十分重大。

二伯無奈表示，目前台灣官方單位要他們等，但也不知道要等多久。蔡阿嘎則認為，這部分應該要由人工審核，以及申訴的管道。另外，不只是他們自己，很多歡樂、溫馨的親子頻道也被鎖，包括左左右右、彼得爸等人，也都有相同狀況，他表示，「這一波不知道還會鎖到誰，希望大家都趕快恢復。」

▲蔡阿嘎認為應該要有可以申訴的管道。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▼蔡阿嘎留言功能被關閉。（影片／取自YouTube／蔡阿嘎Life，如遭刪除請見諒。）