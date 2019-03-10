ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

YouTube「留言功能」突被鎖！　蔡阿嘎、左左右右全遭殃…原因曝光

記者劉宜庭／綜合報導

網紅蔡阿嘎個性幽默風趣，都常拍攝有趣且貼合時事的影片，自從兒子「蔡桃貴」出生之後，也常分享育兒點滴，粉絲遍及各個年齡層。沒想到，如今他的其中一個YouTube頻道「蔡阿嘎Life」，留言功能竟無預緊被關閉，了解其中原因後，他和二伯都感到相當無奈。

▲YouTube「留言功能」突被鎖！　蔡阿嘎、左左右右全遭殃…原因曝光。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲蔡阿嘎、二伯神情沉重透露留言功能突被鎖。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

請繼續往下閱讀...

蔡阿嘎10日釋出最新影片，和二伯在鏡頭前，一起露出嚴肅表情，形容好像在開道歉記者會一般，一旁的二伯則說：「很沉重。」他表示，大家這兩天應該有發現，「蔡阿嘎Life」頻道留言功能被關掉，面對許多網友私訊問說「為什麼要關掉」，他無奈表示，「不是我們關的，YouTube就這樣把我們關掉了。」

▲YouTube「留言功能」突被鎖！　蔡阿嘎、左左右右全遭殃…原因曝光。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲蔡阿嘎留言功能被關閉。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

原來，這一切源自於近來有關保護未成年的政策，蔡阿嘎提到，幾個月前美國發生一些事，YouTube上出現一些會影響未成年發展的奇怪影片，「所以他為了杜絕這樣的事情，只要你（影片）裡面有未成年的東西，或者是他覺得這是未成年會想看的影片，他就把你留言功能關掉，未成年就不會看到奇奇怪怪的留言在下面了。」

「就這樣被關掉了！」蔡阿嘎透露，他的頻道有一些蔡桃貴的影片，可能就是因為這樣就被關掉了，且不是針對單一影片，「而是整個頻道不能留言！」夫妻倆認為，保護未成年這件事其實很好，「我們也不希望以後蔡桃貴在YouTube上看一些奇奇怪怪的影片，但我們沒有奇怪的影片吧？」

說到這裡，蔡阿嘎忍不住自嘲，「只有奇奇怪怪的人（指自己），但內容還好，你要審核一下嘛！」他透露，過去每一個網友的留言，自己看完後會親自「按愛心」，也會藉此了解網友想法，進而去改進，如今演變成這樣，「大家的建議、大家的回饋，我們都看不到了。」

▲YouTube「留言功能」突被鎖！　蔡阿嘎、左左右右全遭殃…原因曝光。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲YouTube新規定。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

更讓蔡阿嘎感到弔詭的是，官方回應中提到，「雖然這些頻道的創作者和當中影片可能並未違反任何規定」，但為了積極處置可能危害未成年人的內容，還是決定將他留言功能關掉，讓他無奈表示，「阿你就說我沒有違反規定了阿，鎖屁？」他表示，留言會影響和網友之間的互動，同時也跟YouTube的演算法有極大關聯，於是留言功能被關掉，對經營頻道的影響十分重大。

二伯無奈表示，目前台灣官方單位要他們等，但也不知道要等多久。蔡阿嘎則認為，這部分應該要由人工審核，以及申訴的管道。另外，不只是他們自己，很多歡樂、溫馨的親子頻道也被鎖，包括左左右右、彼得爸等人，也都有相同狀況，他表示，「這一波不知道還會鎖到誰，希望大家都趕快恢復。」

▲YouTube「留言功能」突被鎖！　蔡阿嘎、左左右右全遭殃…原因曝光。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲蔡阿嘎認為應該要有可以申訴的管道。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▼蔡阿嘎留言功能被關閉。（影片／取自YouTube／蔡阿嘎Life，如遭刪除請見諒。）

波濤洶湧！百位網紅揪團遊澎湖 無邊際泳池大開「比基尼」派對

推薦閱讀

謝和弦彎下腰「吻老婆腳趾頭」！　7年前約會她猛盯嘴唇OS羞爆

謝和弦彎下腰「吻老婆腳趾頭」！　7年前約會她猛盯嘴唇OS羞爆

辜莞允穿泳衣自拍　「褲子一脫下」網友全暴動了！

辜莞允穿泳衣自拍　「褲子一脫下」網友全暴動了！

江倩齡20名親友「認屍淚崩」！　演藝圈眾友悲痛奔太平間

江倩齡20名親友「認屍淚崩」！　演藝圈眾友悲痛奔太平間

劉亦菲出道17年首度剪「空氣短瀏海」！　網一看驚呆：差點沒認出

劉亦菲出道17年首度剪「空氣短瀏海」！　網一看驚呆：差點沒認出

白癡公主「眼凸、吃不胖」疑甲狀腺異常！　抽血檢查結果出爐

白癡公主「眼凸、吃不胖」疑甲狀腺異常！　抽血檢查結果出爐

歐陽妮妮淚崩！　「大家都不敢問我」一回家看見這幕哭了

歐陽妮妮淚崩！　「大家都不敢問我」一回家看見這幕哭了

孫安佐右耳「詭異黑一塊」！　網拉近看嚇傻…他鬆口解答了

孫安佐右耳「詭異黑一塊」！　網拉近看嚇傻…他鬆口解答了

鈕承澤暗中復拍《跑馬》任賢齊鬆口「好亂」！　認了隨時出錢救火

鈕承澤暗中復拍《跑馬》任賢齊鬆口「好亂」！　認了隨時出錢救火

「爸爸喜歡看片」女優小倉由菜揭出道原因　AV達人：史上最扯！

「爸爸喜歡看片」女優小倉由菜揭出道原因　AV達人：史上最扯！

全昭旻私約金鍾國喝咖啡！　宋智孝「第一反應」李光洙驚：姐捨不得

全昭旻私約金鍾國喝咖啡！　宋智孝「第一反應」李光洙驚：姐捨不得

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

剪接師45年功力　毛片一看秒知…導演與女主角正在戀愛

老公「公車激吻短髮妹」被抓包！　港姐見照錯愕…深夜認離婚

勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

李鍾碩「年糕kiss」餵食李奈映　一口咬鼻子、嘴巴甜出汁

歐陽妮妮淚崩！　「大家都不敢問我」一回家看見這幕哭了

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流…網一看傻了：在對罵

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

高雄請不到鄧紫棋！　潘恆旭忍1個月才說「貪財」內幕：他們要錢

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡阿嘎, 蔡緯嘉, 二伯

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 雷／禾浩辰撒糖「連環告白」！　安心亞牽手陪整晚
  2. 《3年A班》結局！　彩蛋「改網路播」全國觀眾秒速朝聖…網站GG了
  3. 李鍾碩「年糕kiss」餵食李奈映　一口咬鼻子、嘴巴甜出汁
  4. 王傳一曬女兒了！　首曝「小孩正面照」全身肉嘟嘟萌翻
  5. 刪掉通訊錄裡的戲精、無視身邊雜音　泰勒絲「30歲前學會的30件事」
  6. 佐佐木希「剪耳下3cm短髮」　產後首現身…網驚：一口氣變老了！
  7. YouTube「留言功能」突被鎖！　蔡阿嘎、左左右右全遭殃…原因曝光
  8. 楊繡惠女粉示愛狂騷擾「為妳割腕」　封鎖不完火大：我忍很久了！
  9. 對抗萊姆病4年「前夫全程陪身邊」　艾薇兒揭心聲
  10. 楊超越自拍化妝…冒出雙下巴！　一低頭露餡「柔軟的肉肉」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366