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Hebe告別Selina愛犬…　「Pinky妳真是好樣的！」

記者劉宜庭／綜合報導

Selina（任家萱）的愛狗Pinky在13日早上離世，和狗狗感情超好的她，哀痛地在臉書發文證實：「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子。」當晚，Hebe（田馥甄）同樣發文告別Pinky，「謝謝妳來過，認識妳真好。」

▲▼Selina,Pinky。（圖／翻攝Selina臉書）

▲Selina愛犬Pinky於13日離世。（圖／翻攝自Selina臉書）

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在Pinky離世的消息曝光後，Hebe當晚也在臉書上發文，感性寫下告別文，「家人都在，天氣晴朗，Pinky妳真是好樣的！告別了妳，又再一次確認我與我那懵懂的青春歲月說再見了。」同時，她附上天空被夕陽染橘的風景照，並且寫道：「日升日落，日子照過，謝謝妳來過，認識妳真好。」

▲Hebe告別Selina愛犬Pinky。（圖／翻攝自Hebe臉書）

▲Hebe告別Selina愛犬Pinky。（圖／翻攝自Hebe臉書）

▲Hebe發文告別Pinky。（圖／翻攝自Hebe臉書）

▲Hebe告別Selina愛犬Pinky。（圖／翻攝自Hebe臉書）

▲Hebe告別Selina愛犬Pinky。（圖／翻攝自Hebe臉書）

▲Hebe PO夕陽照：「日升日落，日子照過，謝謝妳來過，認識妳真好。」（圖／翻攝自Hebe臉書）

文末，Hebe也標記了Pinky離開的日子，「313想一想妳」。一番言論及照片PO網後，隨即引來許多網友留言，一同向Pinky道別，「謝謝Pinky陪伴著S.H.E跟我們一起成長」、「我們的青春裡有Pinky， 最美麗的狗天使」「雖然Pinky已經變成了天上的小天使，但她依舊活在你我的心中」；此外，不少粉絲也向Selina喊話，希望她能早日走出傷痛，「她會好好的，你們也要好好的」、「家萱還好嗎？超級擔心」、「希望Selina別傷心太久，加油」。

▲Hebe過去與Pinky的合照。（圖／翻攝自Hebe臉書）

▲Hebe過去與Pinky的合照。（圖／翻攝自Hebe臉書）

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