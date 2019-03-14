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姜丹尼爾真的槓上公司！　聘「王牌律師」打官司：不排除解約

記者蕭采薇／綜合報導

南韓男星姜丹尼爾自限定男團Wanna One畢業後，近期和所屬經紀公司LM娛樂傳出糾紛。14日證實他已改聘「王牌律師」宣鍾文，該律師對於藝人與經紀公司的合約訴訟相當有經驗，此舉也等同正式向公司宣告開戰。

▲▼ 姜丹尼爾認了「IG遭控制」　決裂公司：我會重新辦帳號（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

▲姜丹尼爾改聘「王牌律師」槓上公司。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

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據韓媒報導，姜丹尼爾已將合約相關問題委託「王牌律師」宣鐘文，同時宣鍾文也已向LM娛樂遞交了內容證明書，要求修改部分合約內容。而若是公司不接受相關條件，姜丹尼爾將會選擇解約，但目前還沒有具體進展。

對此姜丹尼爾表示：「是思考並苦惱了很久之後才做出的決定，是為了我以及我的粉絲而做的決定。」 ​其實三月初姜丹尼爾就承認與經紀公司有「糾紛」，主要希望能夠透過IG多與粉絲交流，便向公司提出希望IG由自己管理，但遭到拒絕。

▲姜丹尼爾火速開新IG。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

▲姜丹尼爾槓上公司後開了新IG。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

雙方還在「爭論」中，就被爆出提解約的新聞了。姜丹尼爾無奈表示，有些報導不是事實，令他感到很慌張，他決心槓上公司爭取權益，「要做下這樣的決定，我也煩惱了很久，這是為了我的粉絲所做下的決定，我很想大家，也想快點站到舞台上。」

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