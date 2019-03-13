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張藝興單挑蒙古壯漢「痛到歪嘴」　慘被摔飛露出小蠻腰

記者林奕如／台北報導

張藝興在《黃金瞳》擁有透視一切的黃金眼，平凡人生開始改變，其中一場戲為了英雄救美，單挑蒙古壯漢進行傳統摔跤PK，全程無替身親自上陣，他肩膀被重重壓制時痛到齜牙裂嘴，並且數度被摔飛還露出小蠻腰，後來靠著黃金瞳透視對手膝蓋有傷無法發力，才利用這一點反敗為勝。

▲《黃金瞳》張藝興單挑蒙古壯漢被摔飛。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲▼《黃金瞳》張藝興單挑蒙古壯漢被摔飛。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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▲《黃金瞳》張藝興單挑蒙古壯漢被摔飛。（圖／愛奇藝台灣站提供）

該劇拍攝場景特地拉至雲南、內蒙、甘肅以及烏克蘭等多地取景，張藝興在等待正式上戲前，也忍不住在大草原上高歌一曲，先是清唱電影《風雲：雄霸天下》插曲《蟲兒飛》，緊接著切換語言模式唱出經典英文歌曲《Incomplete》，一旁的女主角王紫璇免費聽了一場演唱會，粉絲也大喊根本耳朵懷孕了。

▲《黃金瞳》張藝興單挑蒙古壯漢被摔飛。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲▼張藝興劇中擁有黃金眼，能夠透視一切。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲《黃金瞳》張藝興單挑蒙古壯漢被摔飛。（圖／愛奇藝台灣站提供）

該劇改編打眼同名小說，平凡無奇的典當員庄睿（張藝興 飾）因碎玉擊傷眼睛，開啟了黃金瞳外掛功能，從此踏上鑑寶冒險之路。因題材特殊，真實探討奇珍異寶冷知識，例如三河劉葫蘆的「去黑還紅」、宋瓷的「真假拼裝」和唐伯虎畫作裝裱中的「仿真混裝」等，皆以淺顯易懂方式輔以炫目特效呈現，讓該劇話題性十足。

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張藝興, 黃金瞳, Lay

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