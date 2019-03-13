劉至翰被熱貼「前妻蹲地大哭12分鐘」！名嘴嘆：這男人不值得妳愛

記者林奕如／台北報導

劉至翰和第二任妻子Vivian離婚後，依舊保持友好關係，2月Vivian不計前嫌出席友人聚會，全程目睹劉至翰被嫩妹熱貼，散會後貼心招計程車送男方回家，自己一人再回住處，但忍不住情緒蹲地大哭12分鐘，這幕讓人不捨。名嘴狄志偉嘆：「女人真的沒有必要這麼傻！這種男人不值得你愛！」

▲劉至翰和第二任妻子Vivian。（圖／翻攝自Facebook／劉至翰林子瑄）

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劉至翰女人緣佳，傳和林子瑄第一任婚姻時至少偷吃3女，2008年拍攝《天下父母心》時，和女星韓瑜傳出緋聞，讓林子瑄心痛吞食大量安眠藥，劇情宛如八點檔，最後結婚2年多玩完，女方當時在臉書暗示寫下：「再好的老婆處久了，也還是想知道別的女人的風韻…如果你下了決心勾引我老公，而我老公也上鉤了，我一點也不覺得奇怪。」

▲劉至翰第一任妻子林子瑄。（圖／翻攝自Facebook／林子瑄）

劉至翰之後和圈外Vivian再婚，兩人不時在臉書曬恩愛，一起騎腳踏車，但爆出他又偷吃，被媒體拍到他在新店碧潭和嫩妹現身，一起在香閨3個半小時，外傳小三是台大研究生張女，他卻驚爆已經離婚了，Vivian則發出聲明：「我和劉至翰先生今天起正式分開，從此以後沒有婚姻關係。劉先生也已經有了更好的選擇。」不過離婚後，兩人還是維持友好關係，她也會出席友人聚會。

▲劉至翰認了「與老婆決定離婚」！。（圖／翻攝自Facebook／劉至翰）

根據《鏡週刊》報導，劉至翰228連假和友人聚會，前妻Vivian也現身，有一嫩妹熱貼擁抱，他也開心一起聊天，過一段時間Vivian走出店家，卻是站在路邊掩面哭泣，1個晚上就有2位女人為他喜與悲。名嘴狄志偉看到報導大嘆女人好傻，他表示：「有必要為那一個不再愛你的男人掉眼淚嗎？離婚了為什麼還要一起出現聚會？還要強顏歡笑看著自己心愛的男人跟別的女人接吻？自己蹲在地上痛哭，哭完了再跟這個男人一起搭車？」

他感嘆男人可以多情但絕不能花心，怎麼忍心看自己愛過的女人是這樣的悲痛呢，更引用電視劇《犀利人妻》的經典台詞：「在愛情的世界裡不被愛的才是小三！」事實上，劉至翰歷經2任婚姻風波後，形象已經是花心男，他1月初簽字離婚時，向經紀人立誓：「我不想再結婚了。」他2015年演出《世間情》後，未在本土劇現身，目前偶爾接通告上綜藝節目亮相，2019年客串電影《大三元》，目前是休息狀態，經紀人對他私生活花邊新聞也無奈，「藝人私事真的一概不清楚。」

狄志偉全文

女人真的沒有必要這麼傻！這種男人不值得你愛！

我不知道劉至翰夫妻之間到底發生什麼事，我也不評論，但鏡週刊的內容如果一切屬實，我看到一個男人的我無情，跟一個女人的傻，還有另一個女人的可悲.......

有必要為那一個不再愛你的男人掉眼淚嗎？離婚了為什麼還要一起出現聚會？還要強顏歡笑看著自己心愛的男人跟別的女人接吻？自己蹲在地上痛哭，哭完了再跟這個男人一起搭車？照顧他到家，自己在街頭崩潰嗎？還期望他回頭嗎？真的不知道這個傻女人在想什麼？狗仔也這麼巧的記錄這ㄧ切？另一個女人難道不知道這個男人花邊不斷嗎？

想必劉至翰有他過人的魅力吧！但感情的世界很複雜男（難）懂，或許你我遇到的狀況一樣時，可能也不知道該怎麼處理，或許像「犀厲人妻」（犀利人妻）的經典台詞：在愛情的世界裡不被愛的才是小三！

愛自己才能愛別人，放過自己才能真的快樂！下ㄧ個會更好啊⋯⋯

男人可以多情但絕不能花心，怎麼忍心看自己愛過的女人是這樣的悲痛呢

新鴛鴦蝴蝶夢這首歌裡面有一句歌詞「由來只見新人笑，有誰聽到舊人哭，愛情兩個字好辛苦！」恐怕就是最好的寫照吧

