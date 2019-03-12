張庭瑚酒駕自摔！　今下午4點現身「還原現場」

記者林奕如／台北報導

張庭瑚上周缺席《愛情白皮書》首映會，當時對外透露車禍犁田「臉縫4針」破相，今爆出是2月21日凌晨酒駕發生事故，酒測值0.43，今上午戴口罩現身士林地檢署出庭，面對記者提問不發一語，經紀公司表示，他下午4點將召開記者會，《ETtoday星光雲》將直播帶來現場狀況。

▲▼張庭瑚酒駕自摔，下午1600現身。（圖／東森提供、記者林奕如攝）

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張庭瑚上周缺席《愛情白皮書》首映會，當時對外透露車禍犁田「臉縫4針」破相，今爆出是2月21日凌晨酒駕發生事故，酒測值0.43，今上午戴口罩現身士林地檢署出庭，面對記者提問不發一語，經紀公司表示，他下午4點將召開記者會，《ETtoday星光雲》將直播帶來現場狀況。

▲張庭瑚離開士檢 。（圖／記者黃彥傑攝）

整起事故在2月21日凌晨，張庭瑚生日和朋友到KTV唱歌慶生，喝了兩杯紅酒助興，之後坐計程車回家，但後來又接到朋友電話，因此騎機車出門，沒想到發生自摔，警方酒測高達0.43，他臉因此摔破，還到醫院縫了4針，因此缺席了首映會。

監視器畫面也曝光，張庭瑚所騎的機車噴飛冒出火花，安全帽也飛到馬路中間，他人整個撲倒在柏油路，畫面相當驚悚。他今上午出現在士林地檢署，全程戴口，看得出來臉頰還有透氣貼布，面對記者發問不發一語。