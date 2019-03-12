張庭瑚爛臉停工一個月！《愛情白皮書》製作人氣：男一不能參加宣傳

記者林奕如／台北報導

張庭瑚酒駕自摔召開記者會，90度鞠躬道歉：「身為公眾人物，對不起大家，對不起電視台，對不起關心、支持我的人。」他出演《愛情白皮書》男主角，缺席首映會，宣傳更全面停擺，預計停工一個月，製作人劉瑋慈表示，「我真的很氣男主角不能參加宣傳，但這件事情最慘的是他自己。」

▲▼張庭瑚酒駕道歉記者會。（圖／記者湯興漢攝）

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張庭瑚自摔犁田臉縫4針，右手臂也傷勢嚴重，經過一個月，結痂長出新皮，出席記者會眼眶泛淚，90度鞠躬道歉大眾，由於第一時間經紀公司否認酒駕，如今被證實說謊，經紀人陸漢霖坦言：「關於這件事，是我們做了錯誤判斷。剛好在新戲宣傳期，突然發生這件事，一時之間反應不過來，所以第一時間沒講清楚，抱歉，我們沒處理好。」

▲張庭瑚90度鞠躬道歉酒駕。（圖／記者湯興漢攝）

他缺席首映會，製作人劉瑋慈當時解釋「車禍犁田」，現在證明是酒駕，她是到今早才知道此事：「我也是有不願面對真相，之前有猜到懷疑但不想面對。」她也提到，這部戲拍攝5個月，他是認真努力的年輕演員，他也不是亂七八糟小孩，只要在拍攝現場就很放心，他不會出什麼問題。

▲《愛情白皮書》製作人劉瑋慈。（圖／記者林奕如攝）

製作人劉瑋慈緩頰：「我們誰在20幾歲沒有犯過錯，至少他自己摔車沒有傷害到別人，希望大家好好看到他表演，他是一個很乖小孩。」她也說，早上原本希望張庭瑚說話，但律師建議不要說話，因此有一點誤會，「這件事他得到教訓。」

▲張庭瑚聲明書。（圖／良人行影業提供）

張庭瑚聲明

對不起大家，我做了最壞的示範，我生日那天，跟好友出去慶生喝了一點酒，坐車回家後休息了一陣子，才出門找朋友，當下輕忽了酒精對我的影響，做了錯誤的決定，騎車出門後就發生自摔意外，真的很抱歉。

我身為公眾人物，卻做了不應該的事情，對不起大家，對不起東森電視台，對不起星勢力的瑋慈姐，對不起所有關心我的人，我真的非常抱歉，我會記取這次教訓的。

相關的法律責任我都會負責與面對，絕對不會再犯。

我希望可以多做一些反酒駕的公益活動，同時好好反省自己，好好回饋社會。

張庭瑚