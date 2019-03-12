張庭瑚「懺悔酒駕」鞠躬道歉　前女友五熊：我會為他禱告

記者林奕如／台北報導

張庭瑚酒駕自摔，12日上午出席士林地檢署，下午在經紀人出面下，90度鞠躬道歉，他表示，第一次聚會搭乘計程車返家後，又接到朋友電話，冒險騎車出門，是自己判斷錯誤。舊愛「五熊」蔡頣榛聽到消息很驚訝，透過經紀人表示：「我會為他禱告。」

▲張庭瑚酒駕道歉，前女友五熊發聲了。（圖／記者湯興漢攝、五熊臉書）

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張庭瑚拍攝王小棣《刺蝟男孩》出道，歷經女友楊可涵輕生事件，走過一段低潮期，在五熊的陪伴下，逐漸走出陰影，之後認愛交往，但交往1年多分手，兩人之後沒聯絡，各忙事業，他退伍後接連演出電影《切小金的旅館》、電視劇《翻牆的記憶》，新戲《愛情白皮書》上周首播。

▲張庭瑚90度鞠躬道歉酒駕。（圖／記者湯興漢攝）

酒駕自摔瞞了一個月，今早現身士林地檢署事情曝光，五熊透過經紀人表示，「昨天一整天在工作，今早接到記者電話十分驚訝，我會為他禱告，也請大家一起替他禱告。」兩人分手之後沒有聯絡，有一次張庭瑚宣傳《翻牆》來上節目《型男大主廚》，就是打個招呼問聲好，已經形同陌路。

▲張庭瑚說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）

張庭瑚因為酒駕自摔，臉縫4針缺席上周首映會，2月底時「靠北影視」曾爆出酒駕，經紀人還駁斥「很荒謬」，但事後證明是說謊，經紀人陸漢霖今也承認：「事出突然，做了錯誤判斷，本想等到開庭時再說清楚。」他本人也表示，相關的法律責任都會負責與面對，絕對不會再犯，也希望可以多做一些反酒駕的公益活動，同時好好反省自己。

▲張庭瑚聲明書。（圖／良人行影業提供）

張庭瑚聲明

對不起大家，我做了最壞的示範，我生日那天，跟好友出去慶生喝了一點酒，坐車回家後休息了一陣子，才出門找朋友，當下輕忽了酒精對我的影響，做了錯誤的決定，騎車出門後就發生自摔意外，真的很抱歉。

我身為公眾人物，卻做了不應該的事情，對不起大家，對不起東森電視台，對不起星勢力的瑋慈姐，對不起所有關心我的人，我真的非常抱歉，我會記取這次教訓的。

相關的法律責任我都會負責與面對，絕對不會再犯。

我希望可以多做一些反酒駕的公益活動，同時好好反省自己，好好回饋社會。

張庭瑚