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雷／《必勝大丈夫》腰斬大結局了！周孝安激吻周曉涵甜出汁

記者林奕如／台北報導

周孝安和周曉涵在《必勝大丈夫》演出，開播時才鬧出男方劈腿風波，但兩人專業合作不尷尬，劇中一路甜蜜談戀愛，大結局更上演結婚Happy Ending，彼此深情擁吻，該劇腰斬提前在41集完結，也讓不少劇迷不捨，PTT爆棚討論。

▲《必勝大丈夫》結局了。（圖／翻攝三立都會台）

▲天嵐協議分手。（圖／翻攝三立都會台）

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周孝安劇中飾演許明陸，原本和周曉涵（飾演天嵐）論及婚嫁，但天嵐覺得許明陸並不幸福，她因此協議分手：「你只是在犧牲和退讓，甚至為了我放棄大好前途（新加坡就職），我覺得最美好愛情，是兩個人都能很自在做自己。」講到最後兩人淚崩，讓劇迷也十分不捨。

▲《必勝大丈夫》結局了。（圖／翻攝三立都會台）

▲▼經過一年，兩人再度重逢。（圖／翻攝三立都會台）

▲《必勝大丈夫》結局了。（圖／翻攝三立都會台）

兩人分開一年後，女警天嵐一次在街頭追捕犯人，意外重逢許明陸，男方用這段時間去各地旅行，找尋自己實現夢想，許明陸更支持天嵐當女警：「我想通了，我應該更相信妳，妳不只能當我的公主，也可以當我的王子，我們可以互相依靠。」天嵐開心他終於找回自己，大方主動開口求婚。

▲《必勝大丈夫》結局了。（圖／翻攝三立都會台）

▲▼明陸和天嵐有情人終成眷屬。（圖／翻攝三立都會台）

▲《必勝大丈夫》結局了。（圖／翻攝三立都會台）

有情人終成眷屬，最終更上演周曉涵與周孝安的浪漫婚禮，所有演員都換上正式禮服出席，導演還臨時發想，要每一對都秀上一小段歌舞。結局看好看滿，不少網友PTT熱烈討論，有人批「這一大段是我愛紅娘嗎？猛烈配對」、「可以開黑特了，追了41，瘋了」、「好尷尬的結局」，演員群則在線上聊天室和粉絲互動，也有不人湧入留言打氣加油，「謝謝辛苦演出付出，給我美好回憶！」

▲《必勝大丈夫》結局了。（圖／翻攝三立都會台）

▲▼《必勝大丈夫》大結局。（圖／翻攝三立都會台）

▲《必勝大丈夫》結局了。（圖／翻攝三立都會台）

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周曉涵, 周孝安, 必勝大丈夫周曉, 蔡振南

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