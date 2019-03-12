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本土劇男星禁止女兒看電視　「怕她們覺得爸爸是壞人！」

記者林奕如／台北報導

三立八點台劇《炮仔聲》豪門鬥不停，資深演員倪齊民新加入演出，飾演大房丁寧的初戀情人，他當年為了成就自己的事業而選擇不告而別，這次重逢希望可以解開當年的誤會，沒想到卻被二房媳婦陳小菁撞見兩人相遇的畫面，捕風捉影說成是「偷客兄」，逼得大房離家出走。

▲倪齊民出演《炮仔聲》和丁寧、何如芸重逢 。（圖／三立提供）

▲倪齊民出演《炮仔聲》和丁寧、何如芸重逢 。（圖／三立提供）

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倪齊民民繼《負君千行淚》後，時隔17年再次回到三立演戲，以前他飾演大反派時孩子還小，禁止女兒看電視，因為怕他們覺得爸爸是壞人，而現在孩子們都長大了，他笑說女兒們是《炮仔聲》的忠實觀眾，對這次演出，女兒也會討論這回爸爸是演好人還是壞人，倪齊民也表示，飾演好人壞人都不排斥，希望可以和老朋友激出不一樣的火花。

▲倪齊民出演《炮仔聲》和丁寧、何如芸重逢 。（圖／三立提供）

▲倪齊民出演《炮仔聲》和丁寧、何如芸重逢 。（圖／三立提供）

拍攝過程中，也見到老朋友丁寧和何如芸，他們三人都是10年以上的舊識，當年倪齊民與何如芸是多年的螢幕情侶，時隔多年再次合作，何如芸在臉書PO出兩人合照，開玩笑說：「好啊前夫，現在演我死對頭的初戀，大家走著瞧！

▲倪齊民出演《炮仔聲》和丁寧、何如芸重逢 。（圖／三立提供）

▲倪齊民出演《炮仔聲》和丁寧、何如芸重逢 。（圖／三立提供）

倪齊民也大讚老戰友們「凍齡」都沒變，保養得很好，唯一變的是現在都步入婚姻還有小孩了，丁寧也回讚他：「好久不見的倪齊民，還是一樣帥氣。」倪齊民表示，平時沒什麼特別保養撇步，老婆用什麼保養品他就跟著用，還靠著規律跑步運動來維持體態。

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炮仔聲, 倪齊民, 丁寧, 何如芸

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