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舊愛蔡依林MV今上線！　錦榮一臉茫然：我回去再看

記者林奕如／台北報導

錦榮客串TVBS《女力報到》，這也是他出道7年來，首度在八點檔露面，飾演「大牌」經紀人，將和鄭亞（飾 趙雅芝）有不少對手戲。他舊愛蔡依林MV《消極掰 Life Sucks》今上線，他一臉茫然，表示半夜接到要拍戲，凌晨4點半起床一路忙到現在：「我今天回去再看。」

▲▼錦榮客串《女力報到》探班,李宣榕,林建予,尹彥凱,游小白,大元。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼錦榮客串《女力報到》探班,李宣榕,林建予,尹彥凱,游小白,大元。（圖／記者湯興漢攝）

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▲▼錦榮客串《女力報到》。（圖／記者湯興漢攝）

錦榮紐西蘭長大，學習中文靠拼音，看劇本一個字一句字唸，鯰魚哥一旁受訪大笑：「不用看啦！這劇組氛圍很隨性，台詞都可以即興改。」由於錦榮將和鯰魚哥、鄭亞變成三角關係，鯰魚哥說：「他保持白馬王子形象，劇中欠缺這樣的人，不要跟我們一起形象崩壞。」

▲▼錦榮客串《女力報到》探班,李宣榕,林建予,尹彥凱,游小白,大元。（圖／記者湯興漢攝）

▲錦榮、大元、鯰魚哥演出《女力報到》。（圖／記者湯興漢攝）

錦榮和蔡依林分手2年多，之後爆戀上混血名模Akemi，不僅一起主持節目，還被媒體拍到約會畫面，他對外一律認Akemi是好朋友，擔任女方健身教練，「她準備參加下一個健美比賽，現在開始減肥。」之前他都會陪同，但這次因為工作，「這一次可能不去了。」

▲▼錦榮客串《女力報到》探班,李宣榕,林建予,尹彥凱,游小白,大元。（圖／記者湯興漢攝）

▲尹彥凱、游小白、錦榮、大元、李宣榕、鯰魚哥。（圖／記者湯興漢攝）

舊愛蔡依林MV《消極掰 Life Sucks》今上線，錦榮被問到一臉茫然，但想快點跳過這話題，鯰魚哥透露游小白有演出，並且有脫褲子演出，錦榮翻頭看了一下笑說：「喔，是喔！好精彩，你這麼大方，我回去看一下。」白色情人節將至，他說沒有特別安排，以往送過最浪漫禮物就是手寫卡片。

劇組演員李宣榕、游小白、尹彥凱一起亮相媒體。大元被問白色情人節，她招認收過鼓鼓最浪漫的情人節禮物就是吉他，她加入劇組2個禮拜沒休，但心情和上一部戲差很大，「上一部戲太沉重了，這一部戲輕喜劇，每天都很歡樂。」

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錦榮, 大元, 蔡依林, 李宣榕, 游小白, 尹彥凱, 鯰魚哥

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