獨家／張彬彬羞認：林依晨是我的女神！低音砲狂讚「她很可愛」

記者林奕如／專訪

張彬彬在《小女花不棄》飾演陳煜（蓮衣客），劇中專情又足智多謀，播出後狂圈粉。他和林依晨默契合作，蓮花夫妻成為新一代螢幕情侶，他接受《ETtoday星光雲》專訪害羞招認：「依晨一直是我心目中女神，這次有機會合作，讓我更了解最真實的她，和我想像的一點也沒錯。」

▲張彬彬《小女花不棄》合作心目中女神林依晨。（圖／翻攝愛奇藝）

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張彬彬在《微微一笑很傾城》飾演KO一角打開知名度，在《三生三世十里桃花》飾演離鏡及《秦時麗人明月心》霸氣秦王角色聲名大噪，這次在《小女花不棄》深情世子陳煜，不少人被他磁性嗓音入坑，他自認和陳煜相像之處，就是「嘴硬心軟」這一點，看似不在意，其實藏有心思：「就是那種嘴上說得很難聽、很絕情，但實際上還是做了很多事，像是暗地派人保護花不棄。」

▲張彬彬分析自己和陳煜相像點「嘴硬心軟」。（圖／愛奇藝台灣站提供）

在這部戲還沒有合作林依晨之前，2017年一個頒獎典禮他和林依晨相見歡，當時合照他稱呼女神，被問到此，他害羞招認：「依晨一直是我心目中女神，她是非常敬業、刻苦的演員，拍戲的時候，她還帶著自己的台詞老師，很少有演員可以做到，主要是欣賞依晨認真踏實，而且她人很謙虛。」不過劇中則是林依晨變成迷妹，他剛開拍時還受寵若驚，笑說內心潛台詞：「這樣偶像劇女神，以前那麼喜歡她，突然變成我迷妹，好不真實。」慢慢融入角色後他才適應。

▲張彬彬稱讚林依晨自帶喜感。（圖／愛奇藝台灣站提供）

由於林依晨曾說：「合作後，張彬彬可能覺得我是諧星。」張彬彬一聽到此笑了，他解釋：「其實我覺得不像諧星，她還挺真實自然的，給我們感覺是她很可愛，雖然看她的戲常常會笑，她也會自帶喜感，這也是她的魅力。」他也回憶，只要片場有林依晨在的地方都滿歡樂、比較溫馨。

▲張彬彬和林依晨劇中多場親密戲。（圖／愛奇藝台灣站提供）

兩人角色一路上歷經生離死別、小三攪局、宮廷鬥爭等，依舊堅定心意，甜虐劇情讓粉絲看得心疼，張彬彬主演的角色深情，面對花不棄（林依晨 飾）開撩不害羞，上演「重逢甜吻、酒醉之吻」等親密畫面，肉麻情話也沒少說，張彬彬嘴角失守笑說：「拍攝時候，自己融入那角色，不會覺得不好意思，但自己事後看片段，覺得肉麻不太敢看，都是偷偷瞄一眼。」

▲張彬彬出演《小女花不棄》陳煜圈粉。（圖／愛奇藝台灣站提供）