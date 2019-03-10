ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／張彬彬羞認：林依晨是我的女神！低音砲狂讚「她很可愛」

記者林奕如／專訪

張彬彬在《小女花不棄》飾演陳煜（蓮衣客），劇中專情又足智多謀，播出後狂圈粉。他和林依晨默契合作，蓮花夫妻成為新一代螢幕情侶，他接受《ETtoday星光雲》專訪害羞招認：「依晨一直是我心目中女神，這次有機會合作，讓我更了解最真實的她，和我想像的一點也沒錯。」

▲張彬彬《小女花不棄》肉麻擁吻林依晨， 面對妳我躲不過。（圖／翻攝愛奇藝）

▲張彬彬《小女花不棄》合作心目中女神林依晨。（圖／翻攝愛奇藝）

請繼續往下閱讀...

張彬彬在《微微一笑很傾城》飾演KO一角打開知名度，在《三生三世十里桃花》飾演離鏡及《秦時麗人明月心》霸氣秦王角色聲名大噪，這次在《小女花不棄》深情世子陳煜，不少人被他磁性嗓音入坑，他自認和陳煜相像之處，就是「嘴硬心軟」這一點，看似不在意，其實藏有心思：「就是那種嘴上說得很難聽、很絕情，但實際上還是做了很多事，像是暗地派人保護花不棄。」

▲張彬彬《小女花不棄》。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲張彬彬分析自己和陳煜相像點「嘴硬心軟」。（圖／愛奇藝台灣站提供）

在這部戲還沒有合作林依晨之前，2017年一個頒獎典禮他和林依晨相見歡，當時合照他稱呼女神，被問到此，他害羞招認：「依晨一直是我心目中女神，她是非常敬業、刻苦的演員，拍戲的時候，她還帶著自己的台詞老師，很少有演員可以做到，主要是欣賞依晨認真踏實，而且她人很謙虛。」不過劇中則是林依晨變成迷妹，他剛開拍時還受寵若驚，笑說內心潛台詞：「這樣偶像劇女神，以前那麼喜歡她，突然變成我迷妹，好不真實。」慢慢融入角色後他才適應。

▲張彬彬《小女花不棄》。（圖／愛奇藝台灣站提供）

張彬彬稱讚林依晨自帶喜感。（圖／愛奇藝台灣站提供）

由於林依晨曾說：「合作後，張彬彬可能覺得我是諧星。」張彬彬一聽到此笑了，他解釋：「其實我覺得不像諧星，她還挺真實自然的，給我們感覺是她很可愛，雖然看她的戲常常會笑，她也會自帶喜感，這也是她的魅力。」他也回憶，只要片場有林依晨在的地方都滿歡樂、比較溫馨。

▲《小女花不棄》預告陳煜（張彬彬領便當）（圖／翻攝愛奇藝）

▲張彬彬《小女花不棄》肉麻擁吻林依晨， 面對妳我躲不過。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲張彬彬和林依晨劇中多場親密戲。（圖／愛奇藝台灣站提供）

兩人角色一路上歷經生離死別、小三攪局、宮廷鬥爭等，依舊堅定心意，甜虐劇情讓粉絲看得心疼，張彬彬主演的角色深情，面對花不棄（林依晨 飾）開撩不害羞，上演「重逢甜吻、酒醉之吻」等親密畫面，肉麻情話也沒少說，張彬彬嘴角失守笑說：「拍攝時候，自己融入那角色，不會覺得不好意思，但自己事後看片段，覺得肉麻不太敢看，都是偷偷瞄一眼。」

▲張彬彬《小女花不棄》。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲張彬彬出演《小女花不棄》陳煜圈粉。（圖／愛奇藝台灣站提供）

推薦閱讀

許凱被白鹿醉酒強吻！《招搖》火辣「一夜荒唐」網暴動

許凱被白鹿醉酒強吻！《招搖》火辣「一夜荒唐」網暴動

《女力》素娥來驅鬼「54萬人搶看」！PTT推爆笑到瘋

《女力》素娥來驅鬼「54萬人搶看」！PTT推爆笑到瘋

《花不棄》張彬彬復活被轟　林依晨曝光「真正結局」內幕

《花不棄》張彬彬復活被轟　林依晨曝光「真正結局」內幕

《愛情白皮書》新舊成美合體了！楊丞琳糗當年暴肥10KG

《愛情白皮書》新舊成美合體了！楊丞琳糗當年暴肥10KG

蘇晏霈、黃瑄全裸泡湯看雪景　美拍「18禁照片」私人珍藏

蘇晏霈、黃瑄全裸泡湯看雪景　美拍「18禁照片」私人珍藏

惡媳和媽媽同時落水...渣男竟先救她！王宇婕《炮仔聲》魔化PTT狂轟

惡媳和媽媽同時落水...渣男竟先救她！王宇婕《炮仔聲》魔化PTT狂轟

獨家專訪／邢恩嘆《花不棄》莫若菲結局：遺憾也是一種美

獨家專訪／邢恩嘆《花不棄》莫若菲結局：遺憾也是一種美

雷／《愛情白皮書》首集就親了！隔17年歐陽掛居上線開撩成美

雷／《愛情白皮書》首集就親了！隔17年歐陽掛居上線開撩成美

雷／《花不棄》結局8人領便當！林依晨淚崩「我不放手」網看哭

雷／《花不棄》結局8人領便當！林依晨淚崩「我不放手」網看哭

江祖平大解放「豪露東西半球」　深V開到肚臍辣翻！

江祖平大解放「豪露東西半球」　深V開到肚臍辣翻！

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

空等2小時…觀眾喊「退票！」　鄧紫棋直播揭延遲內幕

高雄請不到鄧紫棋！　潘恆旭忍1個月才說「貪財」內幕：他們要錢

周杰倫炫億級限量馬王！　車庫「停滿夢幻超跑」…黑人一看傻眼：超狂

宋智孝一口氣喀擦20cm長髮！　剪成「及肩短髮」激美飄仙氣

鄧紫棋90度鞠躬道歉了！　演唱會「全場空等2小時」原因曝光

羅志祥訪一半..突被亂問「何時生小孩」　全場錯愕..竟是超大咖男神！

鄧紫棋《安靜》唱到一半！王嘉爾驚喜現身…台上「2舉動」暖炸

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林依晨, 張彬彬, 小女花不棄, 黃心娣, 林柏宏, 蓮衣客, 陳煜, 邢恩, 小蝦

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 月薪2萬硬撐「停經2年」！　正妹跑工地「老闆半夜急Call」網哭：設計系超有感
  2. 曾莞婷突宣布「準備演唱會」　飆唱《信愛成癮》網狂讚：出專輯了！
  3. 獨家／張彬彬羞認：林依晨是我的女神！低音砲狂讚「她很可愛」
  4. 潘瑋柏爆哭：空姐獻上祝福！　「如果有結婚會跟大家講」
  5. 隋棠兒子近照曝光！2個月大Olie「暴風成長」網看傻：長得好成熟
  6. Sandy爆吳宗憲愛亂講話　收粉絲留言：警告妳爸！
  7. 《雞不可失》水原牛肋排炸雞真的超下飯！秘方大公開竟靠這一味
  8. 20年友情決裂！小S「摔椅翻臉阿雅」　對罵結局讓人傻眼了
  9. 女神「坐對面吃早餐」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖
  10. 潘瑋柏被問「早洩經驗」恍神2秒　第4次聽懂全場笑了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366