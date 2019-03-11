李唯楓撇「街頭親席惟倫」熱戀說！　滿30歲：我需要戀愛

▲30歲李唯楓仍然單身。（圖／北京衛視提供）

記者關韶文／台北報導

從《大學生了沒》出道的李唯楓，北漂兩年小有成就，坦言到了北京一開始是最艱難的時刻，「剛開始會想念台灣的親友家人，當碰到低潮的時候會調整自己的心態，透過持續規律的運動或是吃美食來度過低潮。」被問到感情狀況，他則認了現在單身！

2018年5月，李唯楓在街頭接吻，一度傳出和席惟倫熱戀中，但沒想到不到一年的時間，李唯楓坦言自己感情一片空白，「過去不好的戀愛經驗並不會影響現在交朋友的狀況， 我想每次戀愛經驗都是種學習，說實話我覺得自己是個需要戀愛的人，經歷過之後讓我更勇於面對自己的感情，年輕的時候是即使身上只剩八百元都會全部掏給對方，完全奉獻的那種，現在雖然漸漸成熟了，但等到真談起戀愛來，我想我還會是當初那個衝動的男孩，完全付出自己的所有。」

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▲▼李唯楓錄製北京音樂節目。（圖／北京衛視提供）

李唯楓自認很滿意現在的生活，演藝事業漸漸有起步，台灣的商演也持續在加場，開始兩地飛行的機會越來越多，李唯楓說：「好感謝台灣的歌迷不離不棄，有時會給我驚喜出現在活動現場為我打氣，新的一年重新出發，期望除了戲劇還能有音樂作品和大家見面。」

近兩年在北京打拚，錄製音樂性節目《聲音的抉擇》、首次拍攝古裝連續劇。

第一次上音樂類節目「聲音的抉擇」感覺很興奮也很期待，李唯楓表示，「在北京的時候沒有唱歌的舞台，曾經幾度想放棄唱歌的他，這份禮物成為了他堅持歌唱的動力，之後會找機會把這歌詞譜成歌曲獻給歌迷們。」

另外有件夢想解鎖的事，就是首次接拍大型古裝電視劇，李唯楓開心表示，「當我得知有機會拍《三生三世十里桃花》系列的連續劇時，開心到快要哭了，雖然角色不重，卻是大型仙俠劇的初體驗，還穿了古代婚服，覺得古人要結婚真是太不容易了， 上戲前光是妝髮就要一個半小時，但我發現自己還挺喜歡拍古裝戲的，希望未來可以嘗試更多古裝的角色。」