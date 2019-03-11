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蔡依林公開「心中最消極掰的事」　一說完自己都笑了！

記者關韶文／台北報導

總是引領流行及潮流的天后蔡依林再出創意新招，這次在《消極掰》MV中帶領大家一起做｢床上運動操」向消極說掰掰！在MV中以一身華麗造型服、畫上｢喪志眼淚妝」的Jolin化身為失戀女名伶。把｢消極」二字發揮到極致！

《消極掰》帶點聳動又幽默的歌名講述面對生活各種鳥狀況的無能為力與無奈，為之與不為的態度，告訴大家如何積極地面對消極；Jolin表示：｢大家都有情緒的高低峰，一定會有遇到事情順遂及不順遂，有時候停下來罵一下髒話、喪志一下，也是一種發洩跟前進的奇妙動力！」

▲▼蔡依林。（圖／索尼唱片提供）

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▲▼蔡依林邀14名舞者共舞。（圖／索尼唱片提供）

▲▼蔡依林。（圖／索尼唱片提供）

Jolin更舉例自己如果遇到一個思緒卡關卡很久、問題找不到答案，或是身體狀況很差、生病的時候，也常常會有消極的情況，而通常她會去做一些跟原本事情不太相關的事去轉移注意力，Jolin表示：｢比如說憤怒大罵，寫日記，或是去跳舞、看電影，都是很好的發洩管道。」問及Jolin目前有哪件事發生會讓她容易有消極的念頭，她笑說：｢沒有放假的時候！」

▲▼蔡依林。（圖／索尼唱片提供）

▲▼蔡依林推出《消極掰》MV。（圖／索尼唱片提供）

▲▼蔡依林。（圖／索尼唱片提供）

配合｢消極掰」歌詞概念，導演特別安排Jolin｢躺好躺滿」演出，並找來14位臨時演員飾演上班族、運動員、游泳教練等各行各業的人士，無論是在沙發上、浴室、馬桶、辦公室等場合，都是一起躺著｢集體頹廢」，讓整支MV走一個消極喪志到極致的路線！

為了加強視覺衝突美感，在MV飾演一位失戀女名伶的Jolin，穿著一身從比利時空運來台的訂製華麗造型、臉上更配合主題畫了｢喪志眼淚妝」，躺在床上演出甚麼都不想做、消極洩氣的模樣，格外吸睛；Jolin表示：｢這次導演讓大家都躺在床上翻滾，很喪志的感覺。其實當靈感完全沒有的時候，有時候躺下來休息一下，我覺得這是一個是很棒的集體運動！」

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