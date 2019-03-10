邵雨薇站台前男友：我傻眼！　張立昂對她唱《愛我別走》

記者關韶文／台北報導

歌手張立昂9日在Legacy Taipei開唱，在歌迷聲聲呼喚之下，張立昂身穿藍色騎士夾克帥氣登台，連唱14首歌曲，其中有一半是他自己的創作，還大秀吉他自彈自唱。令人驚喜的是，前女友邵雨薇擔任嘉賓，兩人合唱《1989一念間》片尾曲《兩個人》。

張立昂與邵雨薇3年前因合拍夯劇《1989一念間》認識，邵雨薇昨晚以神祕嘉賓之姿登台，她說：「張立昂很勇敢，從不放棄夢想，而且他彈鋼琴的背影最帥！」張立昂昨晚與邵雨薇深情對唱，並對她說：「我對雨薇充滿滿滿的祝福，我們之前不只是拍戲的夥伴，還成為了音樂、工作、生活上互相扶持的力量，我想讓大家知道，我對雨薇的祝福，和她對我的祝福是同等的。現在可以繼續當好朋友，是一件很難得的事。」

▲▼張立昂、邵雨薇睽違三年同台演出。（圖／索尼提供）

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張立昂還反問台下觀眾：「看到我們同台應該很傻眼吧？」邵雨薇笑說：「連我自己也傻眼！」她爆料張立昂只要一開始創作音樂，可以三天兩夜不睡覺，「我們是從戲劇認識彼此，在戲劇結束之後，我們在差不多的時間又一起發表各自的音樂作品，很巧也很難得，因為這是我們在拍戲時互相許過的願望，我們同時都做到了。」

張立昂與邵雨薇在音樂夢想的道路上互相勉勵加油，兩人為了昨晚的演出，很用心的事先討論表演橋段，等到見面練唱時，他們只花不到一小時就練好了，展現絕佳默契；貼心的張立昂會主動幫邵雨薇調音，練唱結束後張立昂當面對她說：「謝謝妳來當我的嘉賓！」兩人互相支持、鼓勵，深厚友誼令人稱羨。

▲▼張立昂弟弟、媽媽到場站台。（圖／索尼提供）

邵雨薇下台前，張立昂還望著她表示要接著唱《愛我別走》，因為這是他第一首學吉他的歌，謝謝所有支持他追夢的人，令台下歌迷感動不已，直呼「有一種遺憾被圓滿的感覺。」

現場另一個「嬌」點是張立昂的媽媽，在台下看著兩個兒子同台飆唱，她深感欣慰，本身也愛唱歌的張媽媽，聲線猶如蔡琴般充滿韻味，原來兄弟倆會選擇走上音樂之路，是因為從小耳濡目染，遺傳到母親的最強基因！張媽媽昨晚透過事先錄音，在音樂會上公開跟張立昂說：「你14歲獨自去紐西蘭留學，我一直感到非常虧欠和不捨，現在看到你堅持夢想，闖出一番成績，你是我們心中最大的驕傲。」張立昂隨後也在舞台上感謝媽媽：「她今天在現場，我們給她一個溫暖的歡呼好嗎？因為媽媽，我今天才能站在這裡唱歌給大家聽。媽媽，謝謝妳。」

