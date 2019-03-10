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林俊傑：從小離開新加坡追夢！　「把負能量轉為動力」

記者關韶文／台北報導

林俊傑睽違五年，帶著「聖所」世界巡迴演唱會再抵澳洲，延續了巡演以來一票難求的場面，一票難求的票房更是造成轟動。再次回到雪梨開唱，為求表現完美，林俊傑前一晚近八個小時的調試彩排全部親身上陣。

積蓄了五年的熱情和期待，雪梨的觀眾在一開場就讓林俊傑感到震撼，JJ笑說，「原本在彩排時看到這個體育館的這麼多座位，還小小緊張了一下。」但大家的熱情和紛紛表示票很難搶，讓JJ開心不已，不僅想盡快再回到雪梨開唱，更是大喊要帶聖所2.0去到隔壁可容納更多人的體育場開唱。

▲▼林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

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▲▼林俊傑澳洲開唱。（圖／JFJ Productions提供）

▲▼林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

《可惜沒如果》、《那些你很冒險的夢》、《背對背擁抱》、《修煉愛情》等許多經典歌曲，從前奏響起就引發尖叫，到現場觀眾歌曲全程最高分貝的大合唱，讓JJ連連稱讚大家真的好會唱。

▲▼林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

▲▼林俊傑帶領全場大合唱。（圖／JFJ Productions提供）

▲▼林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

因為雪梨當地華人眾多，其中很多人異鄉生活的經歷也引起JJ的共鳴，他在現場感性的分享，「我小時候離開了新加坡到臺北追求他的音樂夢，因為一個人在不熟悉的環境，有太多的挑戰、艱難……都需要一個人去勇敢面對。」每到這個時候JJ都會把生活中產生的負面能量，轉化成自己努力的動力。

到安可曲《不為誰而作的歌》，JJ走下台近距離和觀眾互動，雖然只能夠到達前排，但仍不難看出JJ關愛粉絲的用心，引發全場沸騰。

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