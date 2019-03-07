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黃明志開「人才平台」　杜絕色情按摩：但可以私訊我！

記者關韶文／台北報導

大馬鬼才黃明志7日出席記者會，宣布跨界再升級擔任「起藝Our Talent」APP創意總監，希望透過這個平台，讓有才華的人不受層層剝削，價格透明化，造福各行各業有才華的人可以有出頭天，被問到會不會有色情的違法項目，他笑說，「不然來我家好了！」

▲▼黃明志 「Our Talent 網路經紀 人才起藝」 媒體記者會 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼黃明志出席APP平台媒體記者會 。（圖／記者湯興漢攝）

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▲▼黃明志 「Our Talent 網路經紀 人才起藝」 媒體記者會 。（圖／記者湯興漢攝）

平台啟動兩週，目前已經有兩萬多人加入，有信心很快登衝破百萬人次，因為這個APP是沒有地域性的限制，希望放眼全球，黃明志表示，「投資大約3000多萬，這幾年APP很多，在討論過程中一直磨合，接受很多人的意見，因為大家來自不同領域，但是最後還是要把東西做出來，」

▲▼黃明志 「Our Talent 網路經紀 人才起藝」 媒體記者會 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼黃明志擔任人才交流APP創辦人。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼黃明志 「Our Talent 網路經紀 人才起藝」 媒體記者會 。（圖／記者湯興漢攝）

透過平台交流不同的人才，滿足市場的供需，黃明志升格創辦人，對灰色地帶嚴格把關，「一上傳的時候，我們就是已經有人在看，即使是按摩也不歸納在才藝！」不過黃明志也幽默表示，「是可以自己留私訊給我啦！」

黃明志在記者會上獨自演唱新歌《不想放開》高EQ自嘲表示，文慧如因為翻唱自己的歌《漂向北方》之後爆紅，敲不到檔期，今天要一個人撐全場跟空氣對唱。也預告新專輯《亞洲通牒》即將展開密集的宣傳行程，也希望可以在台灣辦大型售票演唱會，想要完成萬人大合唱的心願。

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