台灣練習生從南韓回來！　「頂零下6度」狂跳60次

▲Amanda推出新歌MV。（圖／歆動音樂提供）

記者關韶文／台北報導

歌壇新人王欣晨（Amanda）6日實體發行首張概念Mini Album《UTOPIA夢托邦》，曾於韓國擔任練習生苦練兩年，在台灣正式出道，一開春就令人眼睛為之一亮！有趣的是，拍攝當天氣溫零下六度、王欣晨笑稱需靠跳舞取暖，加上自己要求完美，光舞蹈部分就拍攝不下60次。

Amanda《UTOPIA夢托邦》MV故事腳本充滿少女風，以18歲的王欣晨為藍圖打造，MV講述對生活感到無趣乏味的少女，因為奇幻力量，掉入有如《愛麗絲夢遊仙境》般的「夢托邦」國度，展現尋找愛探尋自我的過程。Amanda笑說：「小時候翻的愛麗絲童話，沒想到居然變成真的！而且還有小白兔來陪我！」

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▲▼Amanda回台灣圓夢發片。（圖／歆動音樂提供）

拍攝當天正處嚴寒，氣溫是零下六度，雖然攝影棚內供暖，但因為佔地太大，也只有攝影燈照到的地方稍微溫暖點，Amanda在拍攝過程Amanda幾次差點失溫，而其中一幕需要王欣晨穿無袖背心躺在地上，雖然整個背部已經貼滿暖暖包待命，但她的臉蛋和身體幾乎被冷空氣凍結，同仁試著試躺，一靠近地面就馬上彈起來，直呼：「室內負六度，地板應該是負一百度！」

Amanda屏住呼吸忍著躺下，還是一鼓作氣的拍完，讓片場人員直呼有夠敬業。Amanda苦笑：「實在太冷了，我覺得自己像一根冰棒！只能靠跳舞來維持體溫！」最愛舞蹈的她，吃苦當吃補，不眠不休共跳了六十次舞蹈，只為讓導演捕捉到最完美的畫面，她跳到手腳都凍僵了也不喊苦，希望出道曲《UTOPIA夢托邦》MV盡善盡美。