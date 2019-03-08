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勝利確定17天後入伍！　「為不必要的誤會放棄義警」

記者張筱涵／綜合報導

韓團BIGBANG成員勝利8日宣布本月25日入伍，突如其來的消息讓粉絲們相當震驚。

▲勝利▼。（圖／達志影像）

▲勝利。（圖／達志影像）

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據韓媒《edaily》報導，勝利8日確定將在25日以陸軍身分入伍，相關人士透露：「（勝利）1月的時候的確有去考義警考試，但考慮到情緒的關係已經在很久以前放棄了，未來也會誠實接受調查，入伍前如果還有需要再次接受調查也一定會出席。」

勝利所屬經紀公司YG娛樂隨後也發出正式聲明：「勝利預計在3月25日以陸軍現役身分入伍，和本人確認後他的確在1月7日參加首爾地方警廳的義警甄選考試，但為了避免產生不必要的誤會，就算義警在中間結果發表時是合格的也會放棄。」

事實上，勝利上個月27日南韓時間晚間9點因為夜店Burning Sun爆發的大麻、勾結警方、性招待協議在首爾地方警廳接受了8小時又30分鐘的調查，當天他否認了所有嫌疑並表示：「希望外界可以等待調查結果出爐，未來如果需要再次接受調查的部分也會誠實相待。」YG娛樂也曾在2月28日宣布，勝利將中斷所有行程，原訂3月9、10日大阪演出、3月17日雅加達演唱會全都取消，為了配合警方的調查進度不會舉行或參加任何演藝活動。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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