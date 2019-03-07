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小玉剃光頭成果出爐：超像8＋9　放火一失手…他「半截眉毛消失」！

記者劉宜庭／綜合報導

小玉真的剃光頭了！他在2個禮拜前曾放話，如果YouTube影片下方超過1.5萬則留言，就要剃光頭，沒想到不久後立馬達標，如今他果真兌現當時諾言，讓好友放火、笑笑及尊輪番親手幫剃頭，落髮成果出爐後，忍不住自嘲「超像8+9」！

▲小玉剃光頭了。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉公開剃髮過程。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

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當初放火因為減肥失敗剃光頭時，就是小玉親手幫忙剃的，如今輪到小玉兌現承諾落髮，當然也由放火親手操刀，另外尊和笑笑也有參與在其中，場面相當熱鬧歡樂。一開始，小玉微微面露驚恐，忐忑心情溢於言表，期間也不斷好奇地問，「現在到底長什麼樣子啊？」看見一根根掉在地上的頭髮，他一度結巴笑說：「我…講不出話來了。」

剃完光頭髮，小玉幽默模仿起鳳小岳在《艋舺》中的台詞：「為什麼你們要逼我啊！」放火看了笑說，「我看得好不習慣喔！」被小玉逼問覺得帥嗎？尊則巧妙避開話題回說，「我覺得還行欸，還滿清爽的。」

▲小玉剃光頭了。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉剃光頭了。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉剃光頭成果出爐。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

除此之外，由於小玉先前和放火PK格鬥慘敗，當時雙方曾加碼約定，輸的人要讓贏的人剃眉毛，如今他同樣兌現諾言，讓對方用剃刀，將他雙邊眉毛各剃一半。沒想到，放火剃到一半突然鬆口，「X我是不是剃太多了…？」結果一旁笑笑一看，立刻驚呼，「痾…天哪放火！！」

面對放火邊笑邊喊，「對不起…啊哈哈哈哈！」小玉起初面露疑惑，「什麼？蛤？」結果湊近一看，立刻崩潰爆粗口，「X！我要剃掉你的！太醜了吧！」

▲小玉剃光頭了。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉剃光頭了。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉剃光頭了。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲放火失手剃掉小玉半截眉毛。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

最後，小玉坦言，因為小時候曾被強制剃平頭，原本對於剃髮這件事留有陰影，不過如今真的將頭髮剃光，他樂觀表示，「我玩得很開心，這樣滿舒服的啦！」同時，他也不忘自嘲：「我不像放火那麼在意醜陋這件事情，對啊，因為我本來就很醜。」

影片結尾時，小玉也以文字方式寫下感性告白，「上次剃頭是當兵的時候了吧，那時正是小玉決定我未來到底要幹嘛的時候，好懷念喔，時間過得好快，會不會下次眨眼，我跟你們都已經老了啊，那我們（到那時）還是好朋友嗎？」

▲小玉剃光頭了。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉在好友們的陪伴之下兌現剃頭承諾。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▼小玉公開剃髮過程。（影片／取自YouTube／小玉，如遭刪除請見諒。）

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小玉, 朱玉宸, 笑笑, 放火,

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