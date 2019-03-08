孫安佐體育課幫壓腿「見女生裙子超短」　下秒紳士舉動被推爆！

記者張筱涵／綜合報導

孫安佐日前登上米砂影片，不外乎被問到一些犀利問題，而在對方仰臥起坐幫忙壓住腿時，他一個小動作就讓人感受到他的紳士性格。

▲米砂最新影片和孫安佐合作。（圖／翻攝自米砂臉書）

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孫安佐一開始登場於米砂的影片時就有些害羞，對方口渴想買飲料時也貼心建議「買水最好」，在全班進行仰臥起坐運動時，幫忙壓腿的同時雖然女方裙子底下有穿褲子，仍然相當有禮貌又紳士地將頭撇到一旁避開視線，在整段影片語氣都相當溫和，讓觀眾們看了都說：「安佐也太可愛了吧，好喜歡。」

▲在米砂仰臥起坐時，孫安佐紳士避開眼神。（圖／翻攝自Misa米砂 YOUTUBE）

不過米砂的影片也絕對不會如此單純，到了午休時間就四處訪問男同學「最喜歡的AV女優是誰」、「都在哪裡看A片」，到後來尺度也整個大開直接問「早上有尻尻嗎」、「你是尻尻睡還是尻尻醒」，這些問題孫安佐當然也逃不過。

孫安佐表示當天早上沒有尻、晚上也沒有尻，這些都還可以輕而易舉地秒答，但被問到「那什麼時候尻」時，又再度避開視線並遲疑了好幾下才說：「我在…痾…看到02的時候。」或許是沒想到米砂會窮追猛打狂問到底，最後在當周有沒有尻的問題時深吸了一口氣說：「這種問題呢，身為一個青春又健全的年輕男孩子，當然是有啊！」

▲孫安佐誠實透露當周有尻尻。（圖／翻攝自Misa米砂 YOUTUBE）

▼一日高中生YouTuber！和安佐教室內吃吃～鮮肉&正妹圍繞！(ft.孫安佐)【米砂Misa】（影片／取自Misa米砂 YOUTUBE，如遭刪除請見諒）