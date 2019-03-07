哥帥！謝霆峰提攜後輩　合唱王嘉爾再捧羅小白：希望珍惜人才

記者盧薇淩／台北報導

謝霆鋒最近推出新歌《深淵》（廣東版名為《塑造》），找來王嘉爾合唱，向偶像天團Linkin Park（聯合公園）致敬，歌曲數位上線後反應極佳，不過MV卻未能同步上線，原因是要遠赴南澳大利亞袋鼠島取景，為了MV能有最佳效果，所以寧願延後推出。MV找來以打鼓爆紅的羅小白，謝霆鋒說：「我一直覺得女生會打鼓是很帥的，這角色又要跟MV搭配，所以我覺得找小白合作一定最適合。」

▲謝霆鋒新歌MV找來羅小白打鼓。（圖／上行娛樂）

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促成這次合作，是因為謝霆鋒在網路上看過她的演出片段，「我們應該對於這些努力又有才華的人給予更多的支持，希望大家會珍惜這類的音樂人才。」羅小白得知獲謝霆鋒邀請非常興奮，她說︰「一開始是蠻緊張的，但當開始練這首歌，變得非常興奮，因為這首歌給人很ROCK的感覺，邊練習會邊想像拍攝可以擦出什麼樣的火花。這是我人生中第一次去到這麼遠的地方演出，真的很謝謝霆鋒哥的邀請，我真的覺得很榮幸。」

▲謝霆鋒遠赴澳洲拍攝MV。（圖／上行娛樂）

作為《鋒味》的主理人謝霆鋒，出發前便開玩笑地尋覓當地的「特色菜」，好讓羅小白有心理準備，嚇得她每一餐都不敢亂吃東西，「每次上菜的時候，霆鋒哥都會騙我說是特色料理，例如第一餐明明是軟殼蟹漢堡，但他跟所有工作人員們串通騙我是黑蜘蛛漢堡，騙我就算了，還一直慫恿我一定要吃一口，光這一口我就吃了10分鐘，克服心理障礙咬下去的時候，才發現是螃蟹。」謝霆鋒說：「她膽子好小，其實來這邊一定要吃袋鼠肉。」最後羅小白鼓起勇氣吃了一口，「其實跟牛肉差不多，讓我覺得沒這麼畏懼了。」

▲謝霆鋒打趣騙羅小白吃「黑蜘蛛漢堡」。（圖／上行娛樂）

整個拍攝歷時兩日，在澳洲旅游局及南澳旅遊局協助下，去了多處地方取景，謝霆鋒說︰「因為搖滾的東西很有『公路』的感覺，這次地點有沙漠、岩石、海岸及一望無邊的長公路做背景，正是我想要的那種遼闊但又個性的質感。」再問到袋鼠島是否可隨處可見袋鼠？謝霆鋒笑說：「沿途時不時都會遇到一隻，特別在我們住的地方，有的袋鼠根本不怕人，能夠非常近距離接觸，是非常不錯的體驗。」