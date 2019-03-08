「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

記者劉宜庭／綜合報導

蔡阿嘎7日上傳一段影片，載著二伯騎車到一半，突然遇到前方車輛突然將車門打開，夫妻倆差點撞了上去，更誇張的是，對方下車後，竟態度惡劣地嗆說，「林北在吃薯條啦！」雙方上演激烈開罵，爆發肢體衝突，嚇傻不少網友，不過他事後解釋，其實是要藉著影片提醒大家，「開車門一定要注意～真的很危險。」

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▲「薯條哥」突開車門害蔡阿嘎差點撞上，下秒卻裝沒事轉頭走人。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

影片中，蔡阿嘎載著二伯騎車，沒想到途中竟有人突然打開車門，他當下趕緊煞車，才沒撞上去。傻眼的是，車主一下車，竟只瞄了他一眼就轉頭走人，讓他氣得大喊，「欸欸欸，你裝作沒事喔，你剛剛差點被我們撞到欸！」

▲「薯條哥」轉頭嗆聲。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

沒想到，對方下秒竟反過來飆罵，「阿X是有什麼事？阿你騎車騎這麼快係咧衝X小！」蔡阿嘎立刻回嗆，「靠X，你開車門都不用看的喔？」結果對方下秒反覆推拉車門再嗆，「阿不然你給林北教要怎麼開車門，蛤！安捏開？安捏開？安捏開？」

▲「薯條哥」暴走猛開關車門。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

蔡阿嘎無奈表示沒人這樣開車門的，對方下秒突然冒出一句，「阿你看林北在幹嘛沒？蛤！林北在吃薯條啦！」這時，雙方砲火越來越猛烈，對方一邊飆罵、一邊朝他丟薯條，而蔡阿嘎也不甘示弱，流暢回罵一連串「三字經」，2人也開始互推、出現肢體衝突。

眼見衝突越演越烈，一旁的二伯數度上前勸說，「不要這樣啦，不要跟他吵了啦。」無奈仍阻止不了。最後，面對「薯條哥」態度如此惡劣，蔡阿嘎忍不住拿起安全帽，下秒突然出現「爆血」特效，疑似暗示薯條哥被他「爆頭」痛打，他也在影片底下留言喊，「路上遇到開車門都不看的，爆他頭剛好啦！X！﻿」

▲「薯條哥」丟薯條攻擊。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲二伯上前勸架。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）





▲最後一幕突然出現爆血動畫。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

看到這裡，不少網友以為蔡阿嘎真的發生糾紛，紛紛留言關心，甚至還有人說要肉搜「薯條哥」，在網路上掀起一陣熱議。不過，他的影片最後寫下宣導話語，「開門不看車，爆你頭剛好。」外界推測，應是他為了呼籲大家開門要注意後方來車，才特別製造出來的效果，事後，他除了在IG澄清，「這絕非不是不可能是假的才怪。」同時，他也在臉書底下留言解釋，「藉影片提醒大家開車門一定要注意～真的很危險！」

▲原來這應是蔡阿嘎呼籲眾人開車門前，應要注意後方來車的宣導影片。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

影片曝光後，勾起不少網友心中共鳴，紛紛留言表示，「覺得這種開車門的方式，真的會害死人」、「這種人真的很白目」，看見蔡阿嘎狂飆髒話的模樣，也有人忍不住笑說，「好療癒」、「好久沒看到阿嘎罵髒話，第一部看阿嘎影片就是他在罵髒話」、「這髒話很有親切感」，意外掀起一陣熱烈討論。

▼蔡阿嘎呼籲眾人「開車門一定要注意」。（影片／取自YouTube／蔡阿嘎，如遭刪除請見諒。）