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惡媳和媽媽同時落水...渣男竟先救她！王宇婕《炮仔聲》魔化PTT狂轟

記者林奕如／台北報導

三立《炮仔聲》劇情又再升級，王宇婕飾演的王妍熙，從小三魔化成惡媳婦，好不容易逼走正宮吳婉君後，和張正浩（陳志強 飾）論及婚嫁，沒想到得不到婆婆劉秀雯的認同，就開始霸凌婆婆，網友看不下去狂轟。日前拍攝一場婆媳落水戲，從晚上拍到了凌晨3、4點，她大嘆：「惡女不好當。」

▲王宇婕《炮仔聲》飾演王妍熙，劇中從小三魔化成惡媳婦 。（圖／三立提供）

▲《炮仔聲》上演婆媳落水戲。（圖／三立提供）

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劇情安排王宇婕與劉秀雯同時溺水，陳志強被迫要選擇先救誰，這場戲正上演了大家最愛問的「女友和媽媽同時掉到水裡，你要先救誰？」陳志強為了覬覦女友家的財產，竟丟下溺水的媽媽，選擇先救王宇婕，王宇婕開玩笑說，他也在玩心機，不是只有妍熙在使壞。

▲王宇婕《炮仔聲》飾演王妍熙，劇中從小三魔化成惡媳婦 。（圖／三立提供）

▲演員敬業下水，劇組準備薑湯取暖 。（圖／三立提供）

入夜後水溫一路下降，演員們多次落水，臉色發白、受凍，但還是非常努力的完成拍攝。劇組們加強了保暖措施，準備薑湯給演員及工作人員。現場工作人員表示演員們都太敬業了，特別是秀雯姐，為了完成這場戲長時間浸在水裡，不管落水幾次、重來幾次她都親自演出。李燕一得知外景正拍攝落水戲，第一時間就請工作人員買了燒仙草，送到小坪林的拍戲現場，給大家取暖。

▲王宇婕《炮仔聲》飾演王妍熙，劇中從小三魔化成惡媳婦 。（圖／三立提供）

▲王宇婕劇中飾演惡媳婦。（圖／三立提供）

拍攝落水戲時，王宇婕也大嘆惡女不好當，她吃的苦是觀眾看不見的，拍落水戲因為太投入角色，竟一頭栽進水裡，在水中瘋狂鬼吼鬼叫，沒想到因為水溫低加上體力不足，一度換不過氣，王宇婕笑說：「自己像個瘋女人，反派就是要受到這種報應，觀眾才會過癮。」

王宇婕飾演的惡女小三走火入魔，各種使壞，為了跟婆婆作對，不僅要求老公「冠妻姓」，更是欺凌生病的準婆婆，竟然還說出：「只要有錢媳婦也能當婆婆」這種囂張的話，讓網友氣得直呼「好番的查某（台語，女生）」，但也稱讚王宇婕將小三這個角色的層次演得很到位，台語跟演技都進步許多。

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王宇婕, 陳志強, 王妍熙, 吳婉君, 張正浩, 炮仔聲, 惡媳

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