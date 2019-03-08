獨家／黃明志口供完「被上手銬」　女友拘留所外苦等4天！

記者關韶文／專訪

大馬歌手黃明志發行最新專輯《亞洲通牒》，當中收錄一首送給女友的歌曲《在你背後》，講述自己在大馬監獄被關時，女友人在拘留守外面等了4天3夜，讓黃明志相當感動，「我的女朋友很辛苦，黑白兩道都要去，這是一般女朋友不會去的地方。」

黃明志維持一年一張專輯的傳統，自己扛下製作專輯的任務，但換了台灣經濟公司，立下2019新的願望「開一場台北小巨蛋演唱會」，現在還在跟公司討論中，八字還沒一撇，但信心十足。

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▲▼黃明志發行最新專輯《亞洲通牒》。（圖／記者張一中攝）

過去對戀情相當低調的黃明志，這次難得在新專輯中寫了一首放閃之歌《在你背後》。過去黃明志因為在馬來西亞總統府前拍攝MV，加上本身過去有案底，被政府關切，以為只是簡單錄一個口供，沒想到口供結束後就被上銬了！黃明志突然被上銬，「我有嚇到，手機就沒收了，完全不能拿錢交保！整整五天隔絕所有外界聯絡！」

▲▼黃明志寫給「女友之歌」放閃。（圖／記者張一中攝）

當時還在過年期間，女友卻守在拘留所外等待四天三夜，黃明志相當心疼，「她會在那門口等消息，等了四天三夜，因為她不能下來，只能在車上吃同一家店，累了就去同一家店買咖啡。」黃明志在拘留所的日子裡，寫下《在你背後》送給7年女友，高調放閃。談到當中最愛的歌詞，黃明志則說「每個挫折失敗困難失落，她都在身邊」，沒想到被女友打槍，「她比較喜歡我的其他歌，因為她很討厭R&B！」

▲黃明志分享在拘留所的經過。（圖／記者張一中攝）

無奈的是，雖然黃明志已經離開拘留所將近一年，但每次進出馬來西亞海關時，仍必須接受「特殊待遇」，黃明志表示，「連大年初七都被關在裡面，還要派國際刑警調查我，到現在通緝令還沒解除，每一次海關都會留下來，甚至要問到很細，做了什麼事情、幾號回來、出來要多久。」

馬來西亞換政府後，黃明志通緝令情況稍為改善，變得比過去相對自由，「但我現在出入境還是要和非法外勞關在一起，我曾經還在那幫一個粉絲翻譯，不然她可能就被誤會是非法賣淫的！」至於未來是否還會再馬來西亞總統府前拍片，黃明志笑說，「短期內應該不敢了！」