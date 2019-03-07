快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！　宣布終止合作：我真的絕望了

記者李湘文／綜合報導

歌手鄧紫棋將跟經紀公司「蜂鳥」結束合約！她7日親自宣布，因為長期合作有問題，經過多次溝通、忍讓無果，決定在本月底合約到期後，就終止合作，「冰封三尺非一日之寒。走到今天這一步，是因為我在漫長的商討過程中真的感到絕望了。」

▲鄧紫棋跟經紀公司鬧翻。（圖／翻攝自臉書／G.E.M. 鄧紫棋）

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鄧紫棋爆料，這些年來一直遭遇不公平情況，幾個月前甚至發現公司嚴重違約，但一直以來都只是擦擦眼淚，告訴自己息事寧人就好，「沒想到最終還是和解不了，而他們繼續漠視事情的嚴重性，繼續公佈新的場次。我很無奈，因為我真的不希望把事情鬧大。」疑似是在工作安排上跟公司出現分歧。

起初，鄧紫棋被律師建議循法律途徑解決，還心想要再給公司機會，也相信可以和平解決，但現在終於決定不再妥協，「冰封三尺非一日之寒。走到今天這一步，是因為我在漫長的商討過程中真的感到絕望了。但無論如何，我知道這一次我真的要stand up for myself。我不希望最終要走上法庭，但如果這是唯一能尋找到公義的途徑，這一次我會勇敢面對，絕不退縮！」

▲鄧紫棋律師聲明。（圖／翻攝自臉書／G.E.M. 鄧紫棋）

鄧紫棋的律師透露，她多年來一直默默忍受不公，但在去年10月中旬發現公司有「若干嚴重違約及不法行為」後，終於導致信任關係破裂。她原本希望低調溝通解決問題，卻還是遭到公司漠視，繼續被迫接下合約期滿後的演唱會和代言工作，因此感到心力交瘁，才決定公開說明一切，讓粉絲、合作夥伴了解狀況。

【鄧紫棋臉書全文】

這輩子除了我爸爸，你們曾是我最信任的男人吧。

可惜我們終於來到，一個句號。

這些年來我一次次在不公平的情況裡嘗試調整自己的心態；一次次擦掉眼淚告訴自己息事寧人、盡量忍讓；包括幾個月前當我發現公司的嚴重違約後我還是沉著氣盡量去溝通，希望和平解決事情……撫心自問，我真的盡力了。

這三個月裡，我每天在跟律師溝通、來來回回在律師陪同下與公司商討、又試過找調解員進行調解、一次又一次降低我的底線、整個過程裡也一直在配合完成本來已接下的工作（除了其中一個公司在未獲得我事先同意而簽下的代言合約）。這一切的努力以及一次次的讓步，都是為了能低調、和平地解決事情。我甚至在一月底一度以為我們和解有望，所以我也終於唯一一次在微博上寫了關於巡演Part 2的事情。沒想到最終還是和解不了，而他們繼續漠視事情的嚴重性，繼續公佈新的場次。我很無奈，因為我真的不希望把事情鬧大。

律師曾多次建議我循法律途徑解決糾紛，當中我也有很生氣的時候，但一次次我還是選擇了再給一次機會，選擇再一次相信可能可以和平解決。時至今天，已經到達我能保護自己的最後關頭，我終於開始問自己，明天我就要出發去澳門進行演唱會彩排，難道我真的又是被這樣的壓力逼著我妥協嗎？

想起前幾天在飛機上看的電影《Green Book》。牙買加裔美國鋼琴家Don Shirley一直受到不公平的待遇。而最後在Birmingham的演出前，他更被禁止進入表演場地的白人專用餐廳。當時Don Shirley阻止Tony Lip用武力威脅餐廳老闆，他說：“'You never win with violence. You only win when you maintain your dignity.” 但同時，他也“stood up for himself”，拒絕表演。這一幕很鼓勵到我。

思前想後，我有了決定。對於未來兩個月這八場已售票或已公佈的演唱會，我實在不想讓所有已經買票的歌迷失望，也不想影響到各地的主辦方，所以在蜂鳥音樂不主動提出取消演唱會的情況下，我還是會盡力完成這些演出。但是這裡我要鄭重申明我的立場以保護我的法律理據：我和蜂鳥音樂已經不存在藝人與經紀人的關係。而我願意完成與蜂鳥音樂的這最後八場演唱會，只是純粹希望減少任何有可能對其他人造成的影響。

冰封三尺非一日之寒。走到今天這一步，是因為我在漫長的商討過程中真的感到絕望了。但無論如何，我知道這一次我真的要stand up for myself。我不希望最終要走上法庭，但如果這是唯一能尋找到公義的途徑，這一次我會勇敢面對，絕不退縮！

最後，我衷心感謝所有一直愛我支持我的人，是你們給了我勇氣與動力！謝謝！

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