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《RM》全員發毛！劉在錫連續3次「神準預言」　哈哈當場臉爆雞皮

記者劉宜庭／綜合報導

在《Running Man》中，劉在錫和李光洙、池錫辰是有名的「臭手3人組」，運氣超級差，經常在福不福（靠運氣取勝的遊戲）中慘輸。然而，在日前播出的節目中，由於規則設定的關係，反而讓「臭手」技能有所施展，沒想到劉在錫大發威，連續3次超神準預測，讓全場頓時驚到說不出話來！

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▲《RM》全員發毛！劉在錫連續3次「神準預言」　哈哈當場臉爆雞皮。（圖／翻攝自愛奇藝）

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▲《Running Man》日前推出「福不福」下注關卡。（圖／翻攝自愛奇藝）

日前播出的節目中，成員必須用下注的方式來累積錢，存到韓幣100萬元才能過關，其中「木桶叔叔」又分成大、中、小3個等級，由於這次規則改成要讓木桶叔叔飛起來，才能獲得指定金額，於是桶子上的插劍孔越多，難度也就越高。

有趣的是，因為遊戲規則的變化，反而讓平常容易中獎的「臭手」，似乎更占優勢。也正因為如此，在進行高難度的木桶挑戰時，不少成員甘願付錢給「臭手3人組」的成員劉在錫，請對方幫忙指出覺得會中的插劍位置。

▲《RM》全員發毛！劉在錫連續3次「神準預言」　哈哈當場臉爆雞皮。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《RM》全員發毛！劉在錫連續3次「神準預言」　哈哈當場臉爆雞皮。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《RM》全員發毛！劉在錫連續3次「神準預言」　哈哈當場臉爆雞皮。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲劉在錫連續3次神準預測，成功讓木桶叔叔飛起來。（圖／翻攝自愛奇藝）

驚人的是，劉在錫憑著直覺，接連3次神準預測中，順利讓「木桶叔叔」跳了起來，不但幫助李光洙、梁世燦過關，自己也藉此過了關，不但讓全場人員嚇到呆愣原地，連哈哈臉上都頓時暴出雞皮疙瘩，臭手技能大發威，不僅讓所有人都震驚不已，就連他自己都忍不住驚嘆，「我也嚇得不輕。」

▲《RM》全員發毛！劉在錫連續3次「神準預言」　哈哈當場臉爆雞皮。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《RM》全員發毛！劉在錫連續3次「神準預言」　哈哈當場臉爆雞皮。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《RM》全員發毛！劉在錫連續3次「神準預言」　哈哈當場臉爆雞皮。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《RM》全員發毛！劉在錫連續3次「神準預言」　哈哈當場臉爆雞皮。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲面對劉在錫「臭手」大發威，《RM》所有人都發毛愣住、狂爆雞皮。（圖／翻攝自愛奇藝）

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關鍵字

劉在錫, 大神, 臭手, Running Man, RM, 李光洙、池錫辰

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