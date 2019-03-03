小彬彬離婚1年錄影清算舊帳　前妻暴怒打臉了！

娛樂中心／綜合報導

小彬彬（溫兆宇）離婚至今1年多，近來上節目分享「夫妻談錢傷感情」的經驗，提到前妻小君對於金錢價值觀差異，是讓彼此婚姻觸礁的原因之一。面對小彬彬在節目上的說法，小君得知後爆氣反駁，並逐一回應打臉對方：「他說的都是節目效果！」

▲小彬彬與前妻小君離婚約1年多。（圖／JET提供、翻攝自臉書）

小彬彬個性闊氣，時常大方請客替朋友付錢，連謝震武都說：「你真是我聽過比演藝圈大哥級出手還闊綽的人。」節目上，他透露過去在新婚階段時，更是寵妻不手軟，還辦了張附卡給前妻使用，當時從大陸工作返台，一出手就是一組8萬多元的化妝品。

請繼續往下閱讀...

後來，小彬彬因為餐廳營運下滑，跟前妻討論須節省一點，但是前妻的購物習慣並未改變，「在超市買海膽一盒400多，前妻可以一次買個十多盒，她在前頭一直把東西放進推車，我在後面偷偷放回架上，這樣還是可以花個兩萬。」此外，他也提到，其實兩人在結婚前，曾帶前妻跟媽媽見面時簽訂婚前協議書，第一條是兩年內不要生小孩，第二條是五年內不能離婚，第三條若到時離婚，財產要留給小小彬。

▲小彬彬上謝震武節目《震震有詞》。（圖／高點提供）



針對小彬彬在節目上的說法，據《中國時報》報導，小君反駁，自從婚後就沒跟對方拿過家用，買奶粉、尿布時才會開口要1、2000元，附卡則是在一起3個月時，她就因為吵架憤而剪掉了，後來就再也沒有辦過，「哪來的附卡！」至於被控一次買10多盒海膽，她同樣打臉小彬彬說法，自己從沒一次買10盒過，頂多只有5盒，且都是因為小彬彬朋友要來家裡吃飯，對方帶她去買的。

小君指控，反倒是小彬彬每次逛超市，一次就買10片約700元以上的牛排，忍不住痛罵：「還敢在節目上說是我要買。」如今，她坦承已經有穩定交往的男友，但目前沒有再婚念頭，認為男方待自己好最重要，談到這裡，卻也忍不住感嘆，自從和小彬彬離婚後，「才發現原來生活跟人生是如此美好。」