《還珠格格》柳紅隔21年長這樣！　剪耳上「激短髮」神逆齡

記者劉宜庭／綜合報導

瓊瑤經典劇《還珠格格》捧紅林心如、趙薇、蘇有朋等人，自1998年開播至今已經21年，仍然讓許多人印象深刻。其中，飾演俠義女「柳紅」的大陸女星陳瑩，雖然今年將滿43歲，卻仍然維持凍齡外表，近年來頭髮更是越剪越短，比當年長髮造型更顯年輕。

▲陳瑩（左）當年在《還珠格格》中，飾演趙薇（右）的好友「柳紅」。（圖／翻攝自陸網）

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陳瑩當年在《還珠格格》中，扮演「小燕子」（趙薇飾）的好友「柳紅」，劇中和哥哥「柳青」（陸詩雨飾）都是江湖俠客，經常盡己所能地幫助主角群們度過難關，在觀眾心中留下仗義的印象。

如今事隔整整20多年，雖然和林心如、趙薇等人相比之下，陳瑩的星途並不像其他主角般前景看好，但一直持續有戲約，平時也常透過社群網站分享工作、生活點滴。而當年留著亮眼長髮的她，近年來頭髮越剪越短，從前年的過肩中長髮，到近期頂著露耳激短髮亮相，全新造型讓整個人煥然一新，也獲得不少網友好評。

▲「柳紅」陳瑩近年來頭髮越剪越短。（圖／翻攝自陳瑩微博）



然而，唯一不變的是，陳瑩如今仍維持白皙又緊致的臉蛋，肌膚反而被讚比當年更加水嫩，保養功力相當驚人，如今改成短髮亮相，新造型更顯年輕，獲得不少網友好評，也在網路上掀起一陣熱烈討論。

▲陳瑩最新曝光的自拍照，頭髮已經短到露出耳朵，瀏海也剪短了。（圖／翻攝自陳瑩微博）

事實上，陳瑩從小就奠定影視歌舞全方面的基礎，不僅學習芭蕾舞，國中更進修演戲和聲樂，直到1997年被《還珠格格》副導演相中，在第1、2部中飾演俠女柳紅，有不少武打場面，因此打開知名度。在《還珠》結束後，她雖未大紅大紫，但一直持續有戲約，目前也已經結婚生子，生活幸福美滿。