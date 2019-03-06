賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生！　獻吻甜喊：我的修老爺

記者劉宜庭／綜合報導

修杰楷6日迎來36歲生日，當晚透過社群網站，曬出一系列慶生趴合照，以及私下和愛女咘咘、Bo妞的溫馨互動，忍不住寫下感性話語，向身邊親友、夥伴們告白，「謝謝我愛與愛我的人。」

▲修杰楷6日開心迎來36歲生日。（圖／翻攝自修杰楷臉書）

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修杰楷在36歲這天流露感性一面，向身邊所有關心他的人喊話，「謝謝我的家人，總是給我滿滿的能量…謝謝我的朋友，總是陪伴在我的身邊…謝謝我的夥伴，總是包容我所有一切…謝謝所有屬於3/6號的所有雙魚們，我們都是很幸福的一群魚。感謝大家。我很愛你們…。」

▲修杰楷感性向團隊、家人們喊話。（圖／翻攝自修杰楷臉書）

同時，修杰楷也曬出一系列慶生派對的大合照，開心和蛋糕合影。坐在一旁的賈靜雯，也不忘露面放閃，閉眼嘟嘴向壽星獻吻，甜蜜互動羨煞眾人。此外，常被指和Bo妞十分相像的蕭敬騰，也是慶生趴的座上賓，期間不但「亂入」賈修夫婦合影，還逗趣模仿Bo妞表情，讓修杰楷忍不住笑虧，「謝謝蕭波妞。你真的是個好孩子。」

▲眾人為修杰楷點蠟燭慶生，賈靜雯嘟嘴作勢獻吻。（圖／翻攝自修杰楷臉書）

▲蕭敬騰（左）模仿Bo妞。（圖／翻攝自修杰楷臉書）

當晚，賈靜雯也破尺度放送深夜福利，為修杰楷獻上生日祝福，「我沒什麼好送你～只有滿滿的愛與祝福，好吃好酒好朋友，好老婆好孩子好狗狗，及好棒棒露腿性感照一張，人生還有啥遺憾呢。」文末，她也向丈夫甜蜜喊話，「生日快樂～我的修老爺。」

▲賈靜雯PO文為修杰楷慶生。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）



此外，由於修杰楷和孫志浩生日都是在3月6號，賈靜雯和前夫所生的大女兒梧桐妹今透過IG發文，同時前後兩任爸爸獻上生日祝福。她先是向修杰楷喊話，開頭先開玩笑虧了虧賈靜雯的壞脾氣，「真的謝謝你照顧媽媽，也謝謝你照顧我，我知道我的脾氣沒有很好，所以謝謝你的容忍。」

▲梧桐妹6日向修杰楷、孫志浩獻上生日祝福。（圖／翻攝自梧桐妹IG）

梧桐妹不只大讚修杰楷是個很棒的人，也說出了對方在自己心中的地位，是個可以聊心事也能一起玩的重要家人。隨後，修杰楷也在底下留言回應：「我也愛你，我們大家的大寶貝。」

接著，梧桐妹也PO出和爸爸孫志浩的合照，用英文向爸爸祝賀生日快樂，開頭先感謝爸爸照顧她2年，表明自己真的很愛爸爸，遠遠超過言語所能表達的一切，更直言非常享受和林若亞一起生活的時光，親暱稱呼對方「阿姨」，看得出兩人關係親近。