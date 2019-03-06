野生國光女神現屏東滿州吊橋！　「只穿比基尼」這視角掀網暴動了

記者劉宜庭／綜合報導

「國光女神」梁云菲（NANA、娜王）外型甜美，擁有傲人C罩杯及性感身材，離開混血兒娛樂後仍努力打拚。以作風、尺度大膽聞名的她，平時常在社群網站分享生活點滴，以及一系列辣照，近來現身屏東滿州吊橋時，更是只穿著比基尼火辣亮相，畫面曝光隨即掀起網友暴動，引發一陣熱議。

▲梁云菲同時擁有甜美外型及火辣身材。（圖／翻攝自梁云菲Instagram）

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梁云菲6日透過社群網站發文，分享一張全身美照，畫面中，只見她全身上下僅穿著螢光橘色系的比基尼，火辣現身在吊橋上，除了展現前凸後翹的好身材，以及身上的招牌刺青，更引人注意的是，她閉眼享受溫暖陽光的同時，向後伸手、牽著另外一隻手，文中曖昧寫道：「被遛。」

▲梁云菲穿比基尼現屏東滿州吊橋。（圖／翻攝自梁云菲Instagram）



雖然並未詳細說明掌鏡者身份，然而當梁云菲將這張「男友視角」PO網後，頓時讓大票粉絲暴動喊，「羨慕」、「失戀了」、「要辛福」，此外，也有眼尖網友注意到，這張美照的拍攝地點應是在屏東滿州吊橋，超大膽的火辣穿搭，也意外成為眾人目光焦點之一，在網上掀起熱烈討論。

▲梁云菲近來陸續曬出度假美照。（圖／翻攝自梁云菲Instagram）

事實上，梁云菲近來陸續曬出一系列度假美照，開心享受假期放鬆，期間也體驗了許多水上活動，首度學習衝浪時，還因為過度緊張，無法順利站在浪板。她形容，在海中宛如當機一般無法思考，結束時，甚至還因為對自己太過失望，難過地哭了出來，不過下秒話峰一轉，用樂觀態度面對，「但或許這就是大海給的課題，我們要戰勝的不是規則、不是技巧，而是自己。」

▲梁云菲首度體驗衝浪。（圖／翻攝自梁云菲Instagram）