熊熊睡蒙古包「G罩杯北半球」掉出來了！　床照曝光掀暴動

記者劉宜庭／綜合報導

女星熊熊（卓毓彤）外型甜美，擁有G罩杯好身材，加上個性自然不做作，是不少粉絲心目中的女神。行程滿檔的她，近來為了錄製外景節目，動身飛往外蒙古，展開為期11天的旅程，期間也不忘透過社群網站分享旅行點滴，7日更大方曬出躺床自拍照，傲人胸圍立刻成為眾人關注亮點，意外引發討論。

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▲熊熊和小鐘、鮪魚一起飛往外蒙古錄影。（圖／翻攝自熊熊臉書）



熊熊日前為了錄製節目《愛玩客》，和小鐘（鐘昀呈）、鮪魚（徐瑋吟）一起飛往外蒙古，除了首度體驗滑雪，她一度不慎「摔個狗吃屎」，也親眼目睹了當地絕美風景，「在大草原上看著夕陽，騎馬散步，非常愜意，真的很幸運可以跟《愛玩客》來外蒙古走一遭。」

▲熊熊親睹當地美景。（圖／翻攝自熊熊臉書）

除了分享當地美景畫面，以及一系列旅遊合照，熊熊發文同時，也不忘PO出一張躺床照，整個人躺在床上自拍，雖然用一隻手微微遮住，仍然擋不住傲人胸圍，毛衣些微滑落後，裡頭的黑色肩帶露了出來，G罩杯北半球也隨之掉出，畫面被讚相當養眼。此外，她也開心透露，整趟旅程只有前一天沒有網路，所以特別早睡，如今來到旅行的倒數第2天，這也是她最後一次睡在蒙古包裡頭。

▲熊熊睡蒙古包曬性感床照。（圖／翻攝自熊熊臉書）

熊熊辣照PO網後，立刻引來大票粉絲暴動喊，「超美的」、「吸睛的圖片」、「第一張睡姿美到」。然而，由於當地氣溫相當低，不少人看見熊熊穿那麼少，也忍不住驚呼，「不冷哦？」、「會著涼」，在網路上意外引發一陣熱議。