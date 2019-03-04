阿緯2歲女「老大情結」吃酷弟！　隔1月突冒超暖舉動…他讚：長大了

記者劉宜庭／綜合報導

在第二個孩子出生後，父母親注意力或多或少有些轉移，卻也容易讓大寶吃醋，產生「老大情結」。阿緯家中自從迎來二寶弟弟誕生後，女兒「錢錢」也開始會吃醋，他2月曾發文透露，「女兒開始與弟弟相處，但沒有想像的順利。」所幸隔了1個月，他發現愛女漸漸對弟弟有暖心舉動，不禁感嘆：「姊姊長大了。」

▲阿緯湊足「好」字，育有一對兒女。（圖／翻攝自阿緯Instagram）

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阿緯迎來二胎兒子誕生後，和老婆豆豆共同展開「二打二」生活，原以為可以很順利，卻仍然手忙腳亂，加上睡眠不足，數度感到疲備不已，「天底下的父母真的很辛苦。」不過，如今揍足「好」字，有了一對兒女，心境上也有所轉換，「以前我追求名利，享受掌聲，現在我只想平平安安，享受人生，活在只有家人世界裡。」

然而，除了照顧孩子的生活起居，夫妻倆日前也面臨女兒和兒子相處上的摩擦。阿緯2月曾發文透露，以前有很多時間可以陪伴錢錢，如今一半的時間要用來照顧弟弟，愛女也開始出現吃醋、瞎吵的階段，「變得很愛讓我抱，我抱弟弟她就哭。變得要分享給弟弟的東西，她都會先說不要。變得容易愛哭，到處找爸爸抱。」

▲自從有了二寶後，阿緯發現2歲女兒「錢錢」開始會吃酷了。（圖／翻攝自阿緯Instagram）

「錢錢在想什麼，我跟太太都知道，也很不捨她有這樣的感受。」睡覺前，阿緯也會找錢錢聊天、唱歌哄睡，「告訴她弟弟很愛姊姊，告知她我們愛她。」事隔約1個月時間，阿緯再度曬出兒女合照，開心透露，「姊姊長大了！」

原來，錢錢近來和弟弟的相處狀況，有了明顯的改善，常會一直跑去抱弟弟，還會喊著，「I 辣U，寶貝。」有次當阿緯抱著女兒時，錢錢反而會問，「那你怎麼抱弟弟？」溫馨互動讓他忍不住驚呼，「這樣的感覺挺奇妙的…。」

▲近來錢錢對弟弟出現暖心舉動，讓阿緯忍不住感嘆：「姊姊長大了。」（圖／翻攝自阿緯Instagram）

文末，阿緯幽默補充，「唯一沒變的，就是弟弟總是爆哭，錢錢總是爆（大便）。」一番經歷和轉變一出，也讓不少粉絲留言大讚，「姐姐越來越懂事了」、「會不會變成炫弟狂姐，哈哈哈」，也有網友笑說，「前面還蠻感人的，但是到最後超爆笑」，在網路上意外引發討論。