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《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺

記者劉宜庭／綜合報導

《綜藝玩很大》最新一集播出內容中，節目在馬來西亞檳城錄外景，找來元元（吳婕安）、潘映竹、小嫻（黃瑜嫻）和邵岱兒（Debbie），4女神各自和男星組成CP闖關，不但製造另類效果和看點，沒想到還疑似擦出火花，小鬼（黃鴻升）和Debbie之間的曖昧互動，意外成為眾人關注亮點，引發外界熱議。

▲《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

▲《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺。（圖／翻攝自邵岱兒Instagram）

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▲小鬼在《玩很大》中和Debbie組成CP闖關。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大、邵岱兒Instagram）

節目中，小鬼除了隊長一職，也和Debbie組成CP闖關，經過第一天行程的相處下來，2人隔天分享心得，都鬆口坦言對彼此有好感。Debbie透露，一開始因為跟小鬼不熟，所以呈現有些緊張的氣氛：「可是他就是會給人很安心的感覺，因為他是隊長，他希望我們贏，可是他不希望我們的隊員受傷，對每個人都很關心。」

至於有觸電到嗎？Debbie雖然遲疑喊「痾…」，但是臉上明顯流露害羞，被問到「妳跟他有牽手滿久的」，她也大方承認回答「對」。這時，潘映竹也興奮爆料，發現小鬼和Debbie在鏡頭外仍然手牽著手，「而且有時候我不小心偷瞄到，想說現在有在錄嗎？為什麼兩個在牽手？沒有機器（在拍）啊，兩個在牽手！」

▲《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

▲潘映竹目擊小鬼鏡頭外繼續牽手Debbie。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

Debbie見狀趕緊解釋，「我們不是有四個（CP）牽手去上面？」潘映竹則回說，「可是中間有好幾段，就是其實我們大家都已經手放掉了，但是我看，咦？！你們還在牽！」巧合的是，小鬼被問到對Debbie看法，他同樣提到牽手一事，「牽手的時候還滿有感覺的。」

▲《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

▲小鬼坦承和Debbie牽手時「滿有感覺的」。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

到了考驗CP的關卡時，Debbie和小鬼也維持超好默契，互相選了彼此繼續當CP，她也當著眾人面前稱讚小鬼，「他很照顧所有人，可是也很照顧他的CP，對每個人都有展現關心。」小鬼也在白紙上寫下選擇Debbie當CP的原因，除了有默契、有才華之外，也大方坦承：「有愛的感覺。」不久後，2人還被吳宗憲發現，悄悄在海邊手牽著手，更引人注意的是，有眼尖網友發現，在4對CP組合中，就只有他們倆以「十指緊扣」的方式牽手，曖昧氛圍再度讓眾人跟著起鬨，成為話題焦點。

▲《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

▲《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

▲小鬼認了對Debbie「有愛的感覺」。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

▲《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

▲《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

▲小鬼海邊牽手Debbie。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

▲《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

▲小鬼被發現十指緊扣（紅圈處）Debbie。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

雖然是在錄影期間才組成的限定CP，然而小鬼和Debbie之間充滿粉紅泡泡的自然互動，仍讓不少粉絲敲碗喊速配，許多網友也留言喊，「Debbie真的很美，一直都保持微笑又客氣，超正，跟小鬼超配的」、「希望小鬼能再次跟Debbie同隊。其他CP牽手時，都是普通的牽。只有他們兩個是十指緊扣」、「小鬼跟Debbie很合」、「支持Debbie晉升黑隊小隊長夫人一職！」意外引發一陣熱議。

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綜藝玩很大, 小鬼, 黃鴻升, 邵岱兒, Debbie

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