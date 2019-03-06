郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」！　病情惡化：不敢告訴柯以柔

娛樂中心／綜合報導

女星柯以柔2017年底與名廚老公郭宗坤爆出6年婚變，已經向法院訴請離婚，目前官司仍在進行中。先前他曾心臟病發，在家中差點暈厥，及時打電話向好友求助，緊急送醫才撿回一條命，沒想到近日他被診斷出心室有血塊，身體健康出現嚴重問題，但不敢讓妻兒知道此事。

據《蘋果日報》報導，郭宗坤被檢查出心臟衰竭、心室還有血塊，肝功能也出現問題，現在仍留院觀察中，目前店中事務交給員工處理，也不敢讓柯以柔和孩子們知道。

▲郭宗坤心臟衰竭。（圖／翻攝自郭宗坤臉書）



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其實早在2018年6月，郭宗坤突在家心臟病發，當時獨自在家的他，打電話向好友求助，最後緊急送醫，撿回一條命，原本想瞞住爸媽，「我不想讓爸媽擔心，不能倒下。」之後做了一連串檢查，證實有心臟衰竭，除了吃藥控制，醫師也要求他不要太操勞，工作必須減量，讓他有感而發：「能夠多陪家人是幸福的，所以我更要好好照顧愛惜自己的身體，不要再讓他們為我擔心。」

柯以柔2011年和郭宗坤結婚，育有3名子女，但郭宗坤在2017年10月間，連續被媒體拍到和餐廳女員工過夜，甚至疑似一起搭機返台，郭當時否認外遇，解釋是和女員工處理餐廳公事，遭外界誤會，隨後郭又在2019年初，因酒駕被台北地檢署處分緩起訴。

▲柯以柔和郭宗坤。（圖／翻攝自YouTube、柯以柔臉書）



柯以柔以雙方分居多時，婚姻關係難以繼續維持等理由，向法院訴請離婚，並爭取子女的監護權，經多次調解破局後，案子正式進入訴訟，據了解，目前雙方仍針對郭與女員工的關係是否有曖昧，以及目前子女監護權該由誰取得等議題，進行法律攻防。