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「我兒子對不起你」老父站家門向邵庭道歉　她親睹殘忍一幕心碎哭了

娛樂中心／綜合報導

邵庭日前遭相識近10年的好友騙光8位數積蓄，過去工作累積的千萬存款全被騙走，目前已經委請律師處理，全案也已經進入法律程序。然而，她申請扣對方不動產，近來跟隨法院人士，一同前往對方住處進行查封時，期間卻目睹心痛一幕，讓她當場流下難過淚水。

▲邵庭遭好友騙走千萬積蓄。（圖／翻攝自邵庭臉書）

▲邵庭遭好友騙走千萬積蓄。（圖／翻攝自邵庭臉書）

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邵庭2018年12月發文透露，自己似乎遇到了詐騙，對象則是認識快10年的好友，「最一開始只是成立公司來做演藝工作的接洽，因為對於朋友絕對的信任，在金錢以及稅務上都全權交由朋友處理。」然而當她意識到這可能是詐騙的時候，多年來工作所累積的積蓄，早已經不知去向，「金額不小，我很傻。」

當時，邵庭接受《ETtoday星光雲》訪問時，也忍不住哽咽表示，「我真的是很相信朋友的人，他是男性朋友，我太容易相信朋友而且毫無保留，金錢跟稅務都不懂，相信他會幫忙處理。」

▲邵庭發文表示遇到詐騙。（圖／取自臉書）

▲邵庭2018年12月透露遇到詐騙。（圖／翻攝自邵庭臉書）

邵庭委請律師處理此事，目前已經提出告訴，並且申請扣對方不動產。據《聯合報》報導，她跟隨法院的人，親自前往該名男性友人家查封拍照時，親眼目睹最殘忍一幕，那就是對方年邁的老父站在房門向她道歉，「我兒子對不起你，我很抱歉。」涉事的當事人雖然也在場，卻是在一旁不發一語，不管他的家人怎麼追問事情原委，他都保持沈默、不願回答。

然而，最讓邵庭難過的是，「他怎會讓一個長輩來對我說不好意思？」親眼見到這殘忍又心痛的畫面，她當場忍不住哭了，雖然心中替對方家中長輩不捨，但她也不能不把錢要回來，「那是我一生的積蓄。」

▲邵庭遭好友騙走千萬積蓄。（圖／翻攝自邵庭臉書）

▲千萬積蓄全被騙光，邵庭目前已經提告。（圖／翻攝自邵庭臉書）

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