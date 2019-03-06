獨家／大S汪小菲爆「為錢吵架」婚變！小S回應藏洋蔥

記者林奕如／台北報導

大S（徐熙媛）和汪小菲被爆料夫妻私下為錢吵得很兇，更爆發婚姻危機，大S和小S姊妹情深，小S透過經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「不管外界怎麼猜測，我愛我姐的心、希望她幸福的心，是永遠不會變的。」

▲大小S姊妹情深。（圖／小S臉書）

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大S和汪小菲結婚8年，2人生下一對兒女，湊成一個「好」字，日前一起登上《戀愛三重奏》展現夫妻私下生活模樣，當時她剛失去第三胎，心情起伏大，不少網友批評，汪小菲還親上火線，在微博護妻：「這個節目讓我們迅速的從難過中走了出來，單獨相處的去珍惜彼此的獨處時間。做女人不易，做媽媽更不易…做一個北京直男的老婆更不易。」

▲大S汪小菲結婚8年爆危機。（圖／翻攝自大S微博）

夫妻一起攜手走過困難，但根據《鏡週刊》報導，身邊友人透露，兩人多次因為錢的問題起爭執，大S甚至動了離婚念頭，S媽也希望女兒跟汪小菲的財務各自獨立。新聞一曝光，大S向《ETtoday星光雲》澄清回應：「我們目前婚姻很穩定，沒有危機。我不會為了錢跟任何人吵架。如果有動怒，就是小菲應酬回家講話大聲，我怕他吵醒孩子。」

▲大、小S曾一起合組ASOS出道。（圖／翻攝自YouTube）

大S和小S姊妹情深，之前大S多次為了「救小S」，打破禁忌，像是她2014年懷第一胎，當時妹妹身陷胖達人案，她懷孕才1個多月，就宣佈當上準媽媽，轉移外界焦點。2015年時大、小S上《康熙來了》，大S就曝光當年小S生頭胎時，第一次抽血檢查，曾被醫生告知，有很高的機率，會生下不健康的孩子，看小S十分心急，大S跟上天禱告：「拜託，一定要讓我妹妹生出一個健康的孩子，如果徐家，一定要有一個不健康的孩子的話，願意生這個小孩。」一番話讓小S淚崩。

大S之後接連生下一雙子女，湊足一對好字，2018年41歲高齡時意外懷第3胎，不僅身體抱恙，一度引發癲癇昏倒，震驚娛樂圈，她停止工作安心待產，但當時7週大的胚胎，因發育不完全，夫妻倆選擇人工流產，中止孕程。大S去年第三胎流產，對比她14年前的許願，留給外界許多想像空間。

▲大S曾許願承認，自己許願超靈驗，和小S談到此事，淚灑現場。（圖／翻攝自YouTube）

這次大S身陷婚變風暴，小S力挺出面，她暖心力挺姊姊：「不管外界怎麼猜測，我愛我姐的心、希望她幸福的心，是永遠不會變的。」