《奈何BOSS》徐開騁電眼爆紅！神似霍建華「從小跳芭蕾舞11年」

記者林奕如／專訪

徐開騁在《奈何BOSS要娶我》飾演霸道總裁凌BOSS，可說是今年網劇黑馬，微博粉絲追蹤人數在播出1個月內漲了將近100萬，成為新一代男神。事實上，他本科系所學是芭蕾舞，原本畢業後要去海外留學，無心插柳被明道簽約，2013年演出《勝女的代價2》出道。

▲《奈何BOSS要娶我》徐開騁爆紅。（圖／徐開騁、奈何BOSS微博）

請繼續往下閱讀...

徐開騁五官神似霍建華、身高187公分，長腿男神電眼迷人，在《奈何BOSS》演活腹黑總裁，撩妻無極限，創造「櫻桃之吻」經典畫面，戲雖然下檔，但討論度居高不下。很多人不知道，凌BOSS不只會撩妻，還會跳芭蕾舞，他從小就被媽媽以鍛鍊身體為由，進入舞蹈學校，一跳就是11年，畢業上海戲劇學院芭蕾舞本科班。

▲徐開騁本科系芭蕾舞出身。（圖／翻攝搜狐視頻）

雖然是本科系畢業，但徐開騁老實向《ETtoday星光雲》表示：「自己不是很喜歡跳舞。」雖然不是興趣所在，但他依舊咬牙練舞，幽默笑說：「由此可見我是一個非常能忍的男人。」他長期跳舞累積許多舊傷，之後更發生一次車禍，撞傷了膝蓋，造成他跳舞時不斷有痛感，決定放棄跳舞之路，改往表演發展。

▲▼徐開騁劇中飾演凌BOSS，撩妻無極限。（圖／奈何BOSS微博）

他原本預計到海外留學，朝向表演發展，「我已經買好機票，2個禮拜後要出發，但沒想到有機會簽約當藝人。」徐開騁透露，老闆明道像是大哥哥一樣，非常親切照顧自己，「他用身體力行告訴大家他如何做，像是待人處事、工作敬業方面，我永遠在他身上學到很多事情。」