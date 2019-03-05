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雷／《花不棄》結局8人領便當！林依晨淚崩「我不放手」網看哭

記者林奕如／綜合報導

林依晨主演《小女花不棄》5日大結局，劇情趕火車一樣飛快，最後一集就有8個人領便當，更鋪哏讓男主角陳煜（張彬彬 飾）掉下祭天井，直到最後一分鐘「蓮衣客」才復活，兩人甜蜜擁抱，但配角全死光，不少人觀眾哭喊：「我不想這樣的結局。」

▲《小女花不棄》大結局，8人領便當。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼最後一集配角集體領便當。（圖／翻攝愛奇藝）

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▲《小女花不棄》大結局，8人領便當。（圖／翻攝愛奇藝）

林依晨飾演小乞兒花不棄，藏有驚人身世，更擁有聖女身份，天下預言「聖女祭天，得碧羅天寶藏者得天下」，她成為各方追逐的目標。大結局中，陳煜（張彬彬 飾）假意投降東方炻（林柏宏 飾），讓東方炻不費一兵一卒拿下徐州，但用計讓大軍感染瘟疫，讓東方炻兵敗逃離，花不棄也以自己為餌，假意和成親，吸引東方炻外公蕭九鳳（張岩 飾）前來。

▲《小女花不棄》大結局，8人領便當。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼東方炻最後為了救花不棄而死。（圖／翻攝愛奇藝）

▲《小女花不棄》大結局，8人領便當。（圖／翻攝愛奇藝）

大婚之時，蕭九鳳出現搶奪花不棄，東方炻極力阻止，和早已經投靠蕭九鳳的莫若菲（邢恩 飾）發生衝突，莫若菲被東方炻所殺。元崇（肖向飛 飾）遵守心愛的女人、花不棄護衛小蝦遺願，跳出來阻止蕭九鳳抓走花不棄，但不也幸被殺。此外，東方炻忠僕黑鳳（郭佳伊 飾）和飛雲堡少主雲琅（孫祖君 飾）、藥靈莊兄妹林玉泉（高凱元 飾）、林丹沙（林子晴 飾）一場混戰，4人也全領便當。

▲《小女花不棄》大結局，8人領便當。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼陳煜為了救花不棄，和蕭九鳳同歸於盡。（圖／翻攝愛奇藝）

▲《小女花不棄》大結局，8人領便當。（圖／翻攝愛奇藝）

蕭九鳳一心想要以聖女祭天，誤殺孫子東方炻，深情東方炻最後吐血遺言：「老爺子，我求你別再為難朱丫頭了。」這一幕讓不少粉絲看哭，直言愛不到女主角的男二最悲情。陳煜最後為了救花不棄，推蕭九鳳進入祭天井一起同歸於盡，更要花不棄放手不要救他：「答應我好好活下去。」花不棄淚崩說：「我不放手。」也是粉絲一大淚點。

▲《小女花不棄》大結局，8人領便當。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼花不棄假扮蓮衣客行俠。（圖／翻攝愛奇藝）

▲《小女花不棄》大結局，8人領便當。（圖／翻攝愛奇藝）

大戰平息，蓮衣客隔一段時間又重出江湖，原來是花不棄假扮蓮衣客行善，她含淚許願：「你放心，我會好好活著，讓蓮衣客傳說好好流傳下去，就像你從沒離開過。今生，你是我的蓮衣客，來世，你再做我的蓮衣客。」就在最後一分鐘，陳煜復活現身，身穿蓮衣客衣服從竹林飛下來，深情對視花不棄：「這麽巧，在下也是蓮衣客。」她不敢置信拿下蓮衣客面罩，確認陳煜身份，兩人對視擁抱，粉絲終於等到Happy Ending。

▲《小女花不棄》大結局，8人領便當。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼最後一分鐘蓮衣客復活，兩人緊緊相擁。（圖／翻攝愛奇藝）

▲《小女花不棄》大結局，8人領便當。（圖／翻攝愛奇藝）

但這結局也讓追了50集的一票觀眾看傻眼，紛紛留言「最後一集看哭了」、「這也太爛了吧，配角團滅，只剩主角」、「編劇是太餓了嗎，領便當比賽」、「為什麼柳青蕪沒死，還是最後贏家」，但也有網友喜歡蓮花夫妻結局，平淡一起歸隱山林結局最好，PTT討論熱烈。

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林依晨, 張彬彬, 小女花不棄, 黃心娣, 林柏宏, 蓮衣客, 陳煜, 邢恩, 小蝦, 莫若菲

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