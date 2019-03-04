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溫昇豪看虐童新聞怒了！怒嗆動手打人父親是「龜孫子」

記者林奕如／台北報導

溫昇豪在公視、CATCHPLAY、HBO Asia《我們與惡的距離》飾演喪子的悲傷父親，和老婆賈靜雯關係也因此疏離，該劇講述無差別殺人事件，他直言：「我跟靜雯都沒辦法想像自己小孩發生這種事，因為不敢想。」他自認理性，但看完10分鐘預告後，忍不住落下男兒淚。

▲▼《我們與惡的距離》溫昇豪媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲溫昇豪劇中飾演喪子的父親。（圖／記者屠惠剛攝）

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溫昇豪讚劇本是這幾年看過最棒劇本，「故事推進力量夠強，演員演戲的時候不用加太多悲傷，只是現場拍攝時，精神狀況是很折磨。」他劇中面臨喪子，刻意瘦2公斤、留鬍子，讓自己憔悴一點，他分析角色心境：「人世間最悲傷的是白髮人送黑髮人。」

▲▼《我們與惡的距離》溫昇豪媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲該劇探討無差別殺人事件，溫昇豪刻意瘦身2公斤。（圖／記者屠惠剛攝）

他和賈靜雯4、5年前在大陸網劇演情侶，這次則是飾演夫妻，默契十足，他劇中因為兒子意外死亡，每晚到兒子房間痛哭，賈靜雯則是藉由工作麻痺悲傷，讓兩人關係疏離，提到這次合作：「她很好相處，私下會聊劇本故事，還有社會觀。」劇中是被害者家屬，他也以「小燈泡」媽媽為例，「有些人覺得她的言論不可思議，甚至矯情、怪怪的，但她可能修為層次更高。每個人身分、立場不同，只能讓自己好過一點。」

▲《我們與惡的距離》賈靜雯劇中兒子被無差別殺人意外而死，溫昇豪飾演先生。（圖／公視提供）

▲溫昇豪和賈靜雯飾演夫妻。（圖／公視提供）

近幾年虐童案件頻傳，溫昇豪怒氣表示：「我是沒有辦法接受，這樣是爛男人，真男人有本事在外面打天下，不是在家裡稱王，然後打老婆、打小孩，這樣是龜孫子、臭俗仔，我瞧不起這種人。」他2013年當爸後，十分疼愛女兒小晴天，一直想生第二胎，替女兒添手足。

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賈靜雯, 溫昇豪, 我們與惡的距離, 呂蒔媛, 吳慷仁, 與惡

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