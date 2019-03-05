《花不棄》迎結局！林依晨大紅衣出嫁　「他」霸氣出現搶人

記者林奕如／綜合報導

林依晨在古裝《小女花不棄》和張彬彬（飾演陳煜）愛得辛苦，原本甜蜜重逢，但捲入帝王爭奪，因此虐心分離，5日將迎來大結局，最新預告中，林依晨身穿大紅嫁衣，和東方炻（林柏宏 飾）即將成親，沒想到殺出程咬金，現在依舊看不出結局走向，賣足關子。

▲▼蓮花夫妻開虐，林依晨演技爆發。（圖／翻攝愛奇藝）

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林依晨原本是小乞兒花不棄，但藏著身世之謎，不僅是蘇州首富朱府孫小姐，更擁有聖女身份，傳說預言「 聖女祭天，得碧羅天寶藏者得天下」，她因為此，成為各方追逐對象。她和陳煜（張彬彬 飾）愛情歷經考驗，原本甜蜜相逢，但劇情馬上又開虐，即將迎向大結局，陳煜投降東方炻陣營，被逼和花不棄分手，她又同時面對忠僕小蝦、親人朱老太爺已死，心碎崩潰痛哭，演技大爆發。。

▲▼東方炻和花不棄拜堂，出現程咬金阻止。（圖／翻攝愛奇藝）

倒數集數開虐到底，最新大結局預告，花不棄身穿大紅嫁衣，要和東方炻拜堂成親，正喝到交杯酒時，沒想到他的外公蕭九鳳出現，揚言要帶走花不棄，更大吼孫子：「兒女情長成不了大事。」表示自己拿到地圖跟聖物，差聖女就能得到寶藏，東方炻怒氣回說：「老爺子，你有愛過一個人嗎？」展現男友力，要守護花不棄到底。

▲▼東方炻希望能守護花不棄。（圖／翻攝愛奇藝）

邢雖然要結局了，但目前看不出最後走向，到底花不棄和東方炻在一起，還是能夠和陳煜一起隱居，到底有情人能否終成眷屬，「蓮花夫妻」粉絲十分焦心，紛紛留言：「給我好一點結局。」即將大結局，戲要看好看滿才能得知走向。