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王傳一《東宮》愛將死在自己手裡！「下輩子不做兄弟」網友暴動了

記者林奕如／台北報導

王傳一在陸劇《東宮》飾演太子李承鄴，開播後收視破億，近日劇情進入高潮，他意圖謀反奪取皇位，拍攝爭權皇位一場戲時，王傳一更是十分敬業：「每拍一次都聲嘶力竭、用盡吃奶力氣大聲嘶吼，場地實在太大情緒實在太滿，導致拍完那場戲聲帶受損完全沒有聲音，自己也嚇了一跳。」

▲王傳一《東宮》古裝劇 。（圖／嚞娛樂提供）

▲王傳一《東宮》古裝劇 。（圖／嚞娛樂提供）

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改編自作家「匪我思存」IP，2月中於網路播出，空降2019網播冠軍，王傳一古裝還被說像周杰倫。在原著中，他的二皇子李承鄴角色，帶有同性傾向，在劇中雖然沒有特別著墨，但王傳一以豐富的情感，演出與愛將李釅（樊霖鋒 飾）之間不言明的情愫，李承鄴對他說一句「傻瓜」造成劇迷暴動。

最後李承鄴起兵造反，其父皇（羅嘉良 飾）早在宮中設下埋伏，看到李釅為救自己而死，王傳一角色原本要自盡，但被他阻止、轉拿劍刺向自己，臨死前更說：「下輩子我們不要再做帝王家的兄弟」， 兩人不捨又自責的眼神，讓網友在彈幕上歪樓留言：「二皇嫂不要死啊，做夫妻吧」、「追劇追到現在，這對純愛最可以」、「坐等夜宴cp （鄴釅）」等有趣的評論。

▲王傳一《東宮》古裝戲。（圖／翻攝網路）

▲王傳一《東宮》古裝戲。（圖／嚞娛樂提供）

▲網友歪樓留言。（圖／翻攝新浪微博）

為了拍戲，王傳一大聲吼叫因此「失聲」，導演特地將他隔天戲份往後挪兩天，等待他的聲音復原，助理立刻去超市買枇杷膏﹑喉糖﹑澎大海等恢復聲音聖品，公司並嚴格要求他噤聲休息兩天。他也難忘，其中一場是在獄中與父親（羅嘉良 飾）的對話，角色不滿父皇偏愛，但父皇親口告訴他：「他最想立的人就是二皇子李承鄴，父皇是偏愛你啊。」王傳一情感大爆發，讓劇迷也跟著哭成一片。

王傳一表示﹕「以前很瘋港劇，在電視螢幕中看過羅嘉良大哥，我最喜歡他的《創世紀》，這次能與他合作真的非常開心真的太好運了，私底下的他超級隨和，講著一口廣東國語還是有一份親切感。因為是前輩對他我非常尊敬，等戲過程中我也會請教他，會一起討論劇本跟每一場父子間的情緒要如何堆疊，他是非常專業的演員」。

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王傳一, 東宮, 李釅, 樊霖鋒

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