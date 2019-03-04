甜爆！《艾蜜麗》結局吻好吻滿　「瓶中信反轉」PTT塞爆

記者林奕如／台北報導

鍾瑶和林子閎主演台視、東森《艾蜜麗的五件事》2日大結局，兩人相互喜歡多年，「艾竇CP」終於有情人終成眷屬，兩人回到以前就讀的高中操場，大喊對彼此的心意並相擁深吻，吻好吻滿讓收視往上衝，平均收視達到1.08（4歲以上）。

▲《艾蜜麗的五件事》大結局超甜。（圖／東森提供）

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最終回收視再創新高，鍾瑶高興直呼是收到的最大禮物，「《艾蜜麗的五件事》不是一部走通俗套路、亂發粉紅泡泡的偶像劇，要每集跟著細細品味看到最後。所以我特別感謝一直以來支持的觀眾們，看到後期收視也越來越高真的很開心。」林子閎也開心表示：「很感謝大家喜歡這部戲，其實就連我自己在看戲時，都常常看到忘記是我自己演出的作品，完全變成觀眾角度，所以我也跟大家一樣是觀眾非常入戲。」

▲「艾竇CP」有情人終成眷屬。（圖／東森提供）

劇情安排鍾瑶無意中撿到一個瓶中信，信中還寫下需完成的五件事，鍾瑶認為這是一個徵兆，不僅深信不疑而且還徹底執行。沒想到最終回公開這個瓶中信竟然是她當時喝醉酒後寫下的，讓看到最後的觀眾恍然大悟，原來她把自己潛意識中最想改變的自己，都寫下來了，超反轉的設定也讓網友驚呼「哏埋超深」。最終回的PTT討論版也因此塞爆，大家對最後一件事「倒轉」的討論爆表，該段劇情也讓收視飆升至1.42，成為整集收視最高點。

▲大結局反轉，網友驚呼「哏埋超深」。（圖／東森提供）

鍾瑶透露最後才曝光的這個「倒轉」設定，就是吸引她接下這部作品的關鍵原因，「我一直覺得最後倒轉的這個設定很厲害，當初看到這個劇本時，我一眼就喜歡結局的這個大爆點，覺得回饋很多的一個角色、以及太有意義的一個劇本了。」林子閎則笑說：「收到劇本時我就覺得編劇真的很用心，而且劇組的大家每次在跟別人聊這部戲時都會很小心，就怕不小心破哏。」