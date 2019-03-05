《大時代》玩雙重人格！黑若蘭「秒變臉」網嚇到傻眼

記者林奕如／台北報導

民視8點檔《大時代》上演雙重人格劇情，楚宣原本角色溫柔婉約，但愛上了「哥哥」林則希（無血緣關係），不但不被家人認可，最後為了還債去陪酒，有一次陪伍妹（王瞳 飾）去酒吧放鬆，慘遭不明人士侵犯，從此性格大變，變身「黑若蘭」，最新劇情更狠心推天儀（李又汝 飾）下樓，造成她下體大出血。

▲▼黑若蘭推天儀下樓。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

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楚宣第一次角色上的突破，她一口氣將留了8年的長髮剪成短髮，讓大家驚艷不已，她劇中擁有雙重人格，平常溫柔待人，但只要受到壓迫，內心「黑若蘭」就會出現，個性180度大轉變，她本人也十分痛苦：「裡面有兩個我，她有時候趁我失去的記憶跑出來，控制我的身體。」她在志開（韓宜邦 飾）面前秒變臉，演技大爆發讓觀眾看傻眼，PTT討論爆棚。

▲▼劇情上演雙重人格，黑若蘭秒變臉，網友爆棚討論。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

劇情另外一條線，如觀（吳皓昇 飾）決定和秋月復合（邱琦雯 飾），下定決心求婚，但身穿顯眼粉紅色襯衫，讓觀眾都看傻眼，最後求婚失敗，網友也笑噴留言：「求婚最不好示範」、「如果男友穿這樣，我也拒絕」、「是不是得罪造型師」，意外造成「笑果」。事實上，這次吳皓昇本人私服，他笑說：「真的是費盡心思找到這件衣服，覺得很符合劇情，很好笑又很突出，觀眾喜歡就好。」

▲▼如觀求婚秋月，這一幕讓網友笑噴。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）