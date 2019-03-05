ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《大時代》玩雙重人格！黑若蘭「秒變臉」網嚇到傻眼

記者林奕如／台北報導

民視8點檔《大時代》上演雙重人格劇情，楚宣原本角色溫柔婉約，但愛上了「哥哥」林則希（無血緣關係），不但不被家人認可，最後為了還債去陪酒，有一次陪伍妹（王瞳 飾）去酒吧放鬆，慘遭不明人士侵犯，從此性格大變，變身「黑若蘭」，最新劇情更狠心推天儀（李又汝 飾）下樓，造成她下體大出血。

▲《大時代》上演雙重人格，黑若蘭變身。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

▲▼黑若蘭推天儀下樓。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

請繼續往下閱讀...

▲《大時代》上演雙重人格，黑若蘭變身。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

楚宣第一次角色上的突破，她一口氣將留了8年的長髮剪成短髮，讓大家驚艷不已，她劇中擁有雙重人格，平常溫柔待人，但只要受到壓迫，內心「黑若蘭」就會出現，個性180度大轉變，她本人也十分痛苦：「裡面有兩個我，她有時候趁我失去的記憶跑出來，控制我的身體。」她在志開（韓宜邦 飾）面前秒變臉，演技大爆發讓觀眾看傻眼，PTT討論爆棚。

▲《大時代》上演雙重人格，黑若蘭變身。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

▲▼劇情上演雙重人格，黑若蘭秒變臉，網友爆棚討論。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

▲《大時代》上演雙重人格，黑若蘭變身。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

劇情另外一條線，如觀（吳皓昇 飾）決定和秋月復合（邱琦雯 飾），下定決心求婚，但身穿顯眼粉紅色襯衫，讓觀眾都看傻眼，最後求婚失敗，網友也笑噴留言：「求婚最不好示範」、「如果男友穿這樣，我也拒絕」、「是不是得罪造型師」，意外造成「笑果」。事實上，這次吳皓昇本人私服，他笑說：「真的是費盡心思找到這件衣服，覺得很符合劇情，很好笑又很突出，觀眾喜歡就好。」

▲《大時代》如觀求婚秋月。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

▲▼如觀求婚秋月，這一幕讓網友笑噴。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

▲《大時代》如觀求婚秋月。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

推薦閱讀

浩角翔起不拆夥了！阿翔說了3個字　讓浩子眼眶含淚

甜爆！《艾蜜麗》結局吻好吻滿　「瓶中信反轉」PTT塞爆

楊晴馬甲白紗火辣深溝！甜牽羅平台中花博美拍婚紗

獨家專訪／林依晨悄悄說了一句話！《花不棄》邢恩感動：她最帥

《奈何BOSS》徐開騁電眼爆紅！神似霍建華「從小跳芭蕾舞11年」

獨家專訪／《奈何BOSS》徐開騁練出猛肌！床戲豪爽半裸：熱死我了

《花不棄》迎結局！林依晨大紅衣出嫁　「他」霸氣出現搶人

王傳一《東宮》愛將死在自己手裡！「下輩子不做兄弟」網友暴動了

白家綺懷孕當女王！老公超寵她「一起床有早餐、幫吹頭髮」

溫昇豪看虐童新聞怒了！怒嗆動手打人父親是「龜孫子」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小亨堡慶30歲「把飛飛翔翔刺身上」　黑人看了傻眼：哇靠！

丫頭錄影完「一下去就翻臉」！　當面開罵製作人：我忍很久了

周杰倫、羅志祥冷戰4年同框了！　5男神合體…網驚：神仙組合

張軒睿突離開…約會中斷！　Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

《花不棄》迎結局！林依晨大紅衣出嫁　「他」霸氣出現搶人

人妻機場巧遇「韓男神歐巴」！　老公被丟包QQ討拍…1.6萬人笑噴：老婆是對的

舒華新歌唱20秒「團體照0笑容」　深夜吐300字心聲…粉絲心疼

孫安佐「單挑館長」影片曝光！「嘴破眼瘀青」pk大魔王慘被打爆

蔡詩芸「不想分開」臉埋肩膀狂蹭！　王陽明哄妻「親親抱抱全來」閃炸

經營9年！潘瑋柏、李晨潮牌名稱被批「低俗」　法院判決：商標無效

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

江祖平, 馬念先, 小甜甜, 楊繡惠, 大時代, 邱琦雯, 游安順, Gino, 吴皓昇, 秋月, 王瞳, Junior, 楚宣, 李又汝, 若蘭, 黑若蘭

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 江宏恩是她高中時期「天菜」　凡妮莎「追到電台」迷妹→老婆
  2. 《炮仔聲》家雯救星出現！「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆
  3. 《失控危城》真實還原「孟買連環恐攻」　美媒：大師級傑作
  4. 陳凱歌帥兒考試「被鎖門外」　全校第1個到…尷尬站外面
  5. 周杰倫聚會都帶老婆！　昆凌甜喊「家裡那位公主」閃瞎
  6. 楊冪離婚後低調抵香港見女兒　機場捕獲正面照！
  7. 阿里山烤香腸鄒族妹爆紅！　3年前上《國光》畫面曝光…「超甜笑容」讓人戀愛
  8. 台北演出當天「女兒突然出生」　Years ＆ Years亞巡確定三缺一
  9. 《大時代》玩雙重人格！黑若蘭「秒變臉」網嚇到傻眼
  10. 快訊／昆凌咖啡廳宣布歇業！原因曝光網哭：還沒遇過周杰倫

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366