獨家專訪／邢恩嘆《花不棄》莫若菲結局：遺憾也是一種美

記者林奕如／專訪

邢恩在《小女花不棄》飾演莫若菲，小小年紀就扛起京城四大家族之一的莫家，有著超齡成熟，角色女扮男裝，她其實也是女兒身，但獨特的中性氣質，帥度不輸男主角，她向《ETtoday星光雲》透露，其實一開始開拍，很怕自己無法勝任這角色，還擔心製作人不滿意會被換角。

▲邢恩劇中飾演花不棄同父異母姊姊。（圖／翻攝小女花不棄微博）

請繼續往下閱讀...

邢恩就讀福建農林大學時，就是人氣網紅，被封「中國最帥女生」，畢業後朝向演藝圈發展，她這次飾演林依晨（飾演花不棄）同父異母的姊姊，寵妹無極限，但身上背負沉重的家族包袱，為了替母親報仇，決定投效叛軍，更不惜犧牲花不棄，角色悲劇性色彩濃厚。

▲邢恩獨特中性氣質圈粉。（圖／翻攝邢恩微博）

她活在此角色4個月，直呼：「這人真的太辛苦了。」目前大結局已經播出，邢恩不劇透劇情，但嘆了一口氣表示，角色所過的生活都不是他要的，但這種也是許多人的真實狀態，活得遺憾也是一種美。

▲邢恩劇中一度換穿女裝，揭曉真實身份。（圖／翻攝新浪微博）

演出此角色後，人氣知名度大漲，邢恩謙虛的說：「不管你在什麼位置，或是可能有名氣，都是需要好好學習。」她也難忘這次和林依晨、張彬彬合作，稱讚林依晨亦師亦友，「她是那種給對方演員很大空間，看你要幹麻，然後球再拋拋回來，一起演戲收穫很多。」也稱讚張彬彬是一個表演能力強、聲音很有特點的敬業演員。

▲邢恩3年前曾來過台灣。（圖／資料照）

邢恩因此戲吸引不少台粉，她3年前曾隨著經紀公司來過台灣，當時逛寧夏夜市、西門町等地，形容美食讓人看了眼花撩亂，一路上吃吃喝喝，她是電影迷，也難忘去電影院欣賞多部愛看的電影，笑說：「挺有生活情趣。」