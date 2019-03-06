ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台男感謝祭大戰2神級女優虧慘！　沒片酬「還倒貼2萬5」…網傻眼：被當凱子

記者田暐瑋／綜合報導

臉書粉絲團「中指通」2018年底替日本某知名片商策畫的「台灣粉絲專屬感謝祭」徵人，提供台灣男性體驗男優工作的機會，千挑萬選後選出2位台男，和甜美女優水嶋愛麗絲、雨宮凛合作拍片，不過這2位男性除了要繳交2.5萬元的費用外，到當地的支出全都要自理，連片酬都拿不到。

中指通和一劍浣春秋近日在臉書上PO文，透露被日本片商選中的2位「台灣汁光」已經和女優拍完片，作品之後將會用網路配信的方式曝光，而女主角就是甜美系的水嶋愛麗絲，以及擁有H罩杯豐滿上圍的雨宮凛，現場的側拍照也跟著流出，讓不少男性粉絲羨慕不已。

要和日本女優拍片代價不小，據悉，這2位台灣汁光除了要先支付2.5萬元的參加費用外，到了日本當地的食宿、交通都要自掏腰包，且這次還是「無酬演出」，一分一毫的酬勞都拿不到，引來不少網友諷刺「這實在有夠虧」、「付錢去給人家賺」，但也有人認為「能和女優親密接觸，不管多少錢都值得」、「當作是一次美妙的經驗」。

▲台灣男性大戰女優。（圖／翻攝自推特）

請繼續往下閱讀...

▲水嶋愛麗絲（左）和雨宮凛。（圖／翻攝自推特）

中指通是一間個人工作室，這次被日本片商相中合作，在粉絲團貼出活動資訊，「想要體驗真正的片場作業嗎？想要體驗真正的男優演出嗎？」只要參與這次知名片商的拍攝企劃「台灣粉絲專屬感謝祭」，就能到片場實現夢想，「大家不用擔心只是去當佈景或是觀眾，跟女主角之間的『現場互動』絕對讓你畢生難忘！」參加資格為年滿18歲身體健全的男性，需在報名時提供1個月內的性病檢查報告，費用則是2萬5千元，計劃在徵求10名台灣演員後開拍。

AV評論家「一劍浣春秋」表示，他已經查證過活動的真實性，這其實是一個「募資性活動」，和以往片商徵人支援拍攝的性質不同，必須由參與者集資支付拍攝的場地費和女優演出的費用，因此才會事先向報名者收費。

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

推薦閱讀

大S生子癲癇心跳停！婆婆竟先打卡炫耀：湊個好字　爆婚變3原因曝光

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！　BO妞一個動作…爸爸網友嚇到心臟停

陳喬恩被拍到「無P真面目」！　高清片曝光…網愣住：太誇張了

房間傳出啪啪聲！闖入抓包男友「衛生紙團」　她神反應讓網跪了：這女友要娶

大S遭爆提離婚汪小菲！　密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

單親辣媽在家超清涼！　冷氣工「偷拍視角」超邪惡…網看她姿勢嗨了

大S生子癲癇心跳停！婆婆竟先打卡炫耀：湊個好字　爆婚變3原因曝光

企鵝妹半夜喝茫「醉倒東區路邊」！　直播開趴崩壞…6000人看影片傻眼

人妻機場巧遇「韓男神歐巴」！　老公被丟包QQ討拍…1.6萬人笑噴：老婆是對的

玩《還願》看到不該看的！索非亞脫口：她站那裡…　網跟直播發毛嚇傻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

大S遭爆提離婚汪小菲！　密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

雷／《花不棄》結局8人領便當！林依晨淚崩「我不放手」網看哭

女星淪街頭乞討　「長髮全剃光」落魄樣曝光…網不領情：活該！

大S生子癲癇心跳停！婆婆竟先打卡炫耀：湊個好字　爆婚變3原因曝光

S媽認了：經營兩地婚姻不容易　戳破大S吵架關鍵「和老公婆婆這點不合」

《炮仔聲》家雯救星出現！「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

周杰倫、羅志祥冷戰4年同框了！　5男神合體…網驚：神仙組合

《黑澀會》大牙裸上身脫了！　「掉半球」破尺度泡湯照超辣

阿里山烤香腸鄒族妹爆紅！　3年前上《國光》畫面曝光…「超甜笑容」讓人戀愛

張軒睿突離開…約會中斷！　Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 兒子太疼老婆她吃醋…婆婆出現「一句話教育」秒閉嘴
  2. 獨家／鈕承澤《跑馬》暗中復拍1星期　靠「金馬獎得主」幕後救火
  3. 愷樂玩遊戲太緊張「喊出演員李ＯＯ」　毛弟喜爆料：那是她前男友！
  4. (G)I-DLE編舞「舒華完全被擋30秒」！看看三大6人女團完美範例
  5. 獨家／大S汪小菲爆「為錢吵架」婚變！小S回應藏洋蔥
  6. 大S爆「為錢踩地雷」怒斷8年婚！　汪小菲回應了
  7. 大S「目前婚姻很穩定」　還原跟汪小菲「動怒」始末
  8. 窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　吳宗憲：那棟房價暴漲
  9. 雷／《X戰警：黑鳳凰》導演證實「ＯＯＯ死亡」：希望他們感情破裂
  10. 台男感謝祭大戰2神級女優虧慘！　沒片酬「還倒貼2萬5」…網傻眼：被當凱子

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366