台男感謝祭大戰2神級女優虧慘！　沒片酬「還倒貼2萬5」…網傻眼：被當凱子

記者田暐瑋／綜合報導

臉書粉絲團「中指通」2018年底替日本某知名片商策畫的「台灣粉絲專屬感謝祭」徵人，提供台灣男性體驗男優工作的機會，千挑萬選後選出2位台男，和甜美女優水嶋愛麗絲、雨宮凛合作拍片，不過這2位男性除了要繳交2.5萬元的費用外，到當地的支出全都要自理，連片酬都拿不到。

中指通和一劍浣春秋近日在臉書上PO文，透露被日本片商選中的2位「台灣汁光」已經和女優拍完片，作品之後將會用網路配信的方式曝光，而女主角就是甜美系的水嶋愛麗絲，以及擁有H罩杯豐滿上圍的雨宮凛，現場的側拍照也跟著流出，讓不少男性粉絲羨慕不已。

要和日本女優拍片代價不小，據悉，這2位台灣汁光除了要先支付2.5萬元的參加費用外，到了日本當地的食宿、交通都要自掏腰包，且這次還是「無酬演出」，一分一毫的酬勞都拿不到，引來不少網友諷刺「這實在有夠虧」、「付錢去給人家賺」，但也有人認為「能和女優親密接觸，不管多少錢都值得」、「當作是一次美妙的經驗」。

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▲水嶋愛麗絲（左）和雨宮凛。（圖／翻攝自推特）



中指通是一間個人工作室，這次被日本片商相中合作，在粉絲團貼出活動資訊，「想要體驗真正的片場作業嗎？想要體驗真正的男優演出嗎？」只要參與這次知名片商的拍攝企劃「台灣粉絲專屬感謝祭」，就能到片場實現夢想，「大家不用擔心只是去當佈景或是觀眾，跟女主角之間的『現場互動』絕對讓你畢生難忘！」參加資格為年滿18歲身體健全的男性，需在報名時提供1個月內的性病檢查報告，費用則是2萬5千元，計劃在徵求10名台灣演員後開拍。

AV評論家「一劍浣春秋」表示，他已經查證過活動的真實性，這其實是一個「募資性活動」，和以往片商徵人支援拍攝的性質不同，必須由參與者集資支付拍攝的場地費和女優演出的費用，因此才會事先向報名者收費。