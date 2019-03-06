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大S遭爆提離婚汪小菲！　密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

圖、文／鏡週刊

無論實境秀或者微博，大S與汪小菲都公開恩愛，不過本刊接獲他們身邊友人透露，近幾個月來夫妻私下為錢吵得很凶，日前更爆發婚姻危機。

 
大S（右）跟汪小菲傳出婚姻觸礁，據傳是因為錢的問題，且夫妻已吵了好幾個月。

2月20日，汪小菲在微博曬出7年前他和大S與爸爸的合照，並寫道：「原諒我倆不能回北京和您慶生，今天搬家都快殘廢了，下週補上。」雖然看似父子深情加上鶼鰈情深，但卻無意中透露了近期「搬家」一事…

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  1. 3月3日23：13，汪小菲一人深夜在便利商店採買，顯得若有所思。
  2. 23：14，提著一袋採買物品，汪小菲又走回「台北信義」豪宅。
  3. 23：19，汪小菲穿著短褲行動，看來台北的天氣對他來說算是涼爽。

接著3月3日的下午7點左右，汪小菲的車回到台北市信義區的豪宅「台北信義」，直到晚間11點，他獨自走出住家，雙手插著口袋而且若有所思，面無表情的他看來心事重重。

汪小菲當空中飛人兼顧事業與家庭，而且強調自己之於北京僅是過客。（翻攝自汪小菲微博）

一個人的汪小菲走到深夜的便利商店，進去後先是拿了個購物籃，然後站在貨架後方進行採買，買到一半還叫了店員過去，忙了一陣他才走去結帳，最後提著一袋生活用品、緩步走回「台北信義」，全程約莫20分鐘左右。

  1. 上個月汪小菲在微博貼出7年前照片，並透露跟大S在忙著搬家。 （翻攝自汪小菲微博）
  2. 汪小菲發文評論裝潢風格，看來對於自己的品味很有信心，而且創業野心雄厚，還想在北京開飯店。（翻攝自汪小菲微博）

搬家搬到快「殘廢」的汪小菲，身邊友人透露，其實最近他跟大S的婚姻才過8年，夫妻倆就為了錢的問題，吵個不停，危機一觸即發。根據親近的友人透露，夫妻2人多次為錢起爭執，一氣起來大S甚至動了離婚念頭，而且S媽也站她那邊，希望女兒跟汪小菲的財務各自獨立。

由於小S之前曾經脫口爆料，大S跟汪小菲吵架，常動不動就鬧到說要離婚，夫妻2人也因到底定居北京還是台北，意見常有分歧，汪小菲的事業重心多在對岸，大S的家庭牽絆則在台北；之前汪小菲就曾坦承，他們常為「要不要回北京」口角，後來是他為了兒女妥協。


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