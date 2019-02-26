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玩《還願》看到不該看的！索非亞脫口：她站那裡…　網跟直播發毛嚇傻

記者田暐瑋／綜合報導

台灣恐怖遊戲《還願Devotion》上市後好評不斷，驚悚的故事劇情和場景嚇壞不少網友，通靈少女本尊索非亞也開直播玩一波，在幾幕故意設計要嚇人的場景她反應都相當冷靜，最後更直言：「我有看到美心站那裡。」讓不少網友發毛：「她....她站哪裡？！」

索非亞25日邊直播邊玩《還願》，全程用理性不迷信的方式來講解故事發展，對於劇情中爸爸被仙姑欺騙，她感慨很多人發生事情，都會尋求宗教來找尋出口，再把事情都推給鬼神，也認為科學和宗教必須並行，希望這些文化是能夠帶來力量，而不是反被綁架。

▲索非亞玩《還願》（圖／翻攝自索非亞臉書）

▲索非亞玩《還願》（圖／翻攝自索非亞臉書）

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「愛我們的是神，控制我們的是人！」索非亞的不同觀點引起不少共鳴，而在遊戲中有幾處刻意嚇人的場景，她表情也是一派輕鬆，網友笑說：「不愧是平常看過大場面，現在這些只能說是一塊小蛋糕！」事後她在臉書發文，寫道：「我有看到美心站那裡，希望講的道理能讓她放下，感謝大家體驗我的日常。」一番話讓人發毛：「稍微體會仙姑平常『在寧靜的地方看見熱鬧的畫面』的日常......」

▲索非亞玩《還願》（圖／翻攝自索非亞臉書）

▲索非亞玩《還願》（圖／翻攝自索非亞臉書）

▲索非亞玩《還願》（圖／翻攝自索非亞臉書）

▲網友反應（圖／翻攝自索非亞臉書）

《還願》中的「慈孤壇」供奉慈孤觀音，是一個在公寓內的「私壇」，也因此慈孤觀音可能算是「私佛」。遊戲中的慈孤觀音相貌詭異帶邪氣，指甲銳利，額頭有佛教「雙魚」圖樣，頭頂牛角，腳上有爪，讓人看了都會不寒而慄。

日前一位一位網友在社群《噗浪》上發文表示，「沒有所謂的慈孤觀音」、「雖然是流行語，一個梗，但語言是有力量的，不要用恭迎的字眼，已經有奇怪的東西開始借名了，招來的東西，只能說『不善』」。

該網友還認真提醒，「不要相信祂的存在、不要確定祂的價值、不要認可祂的能力、不要對祂祈求，這跟自找招錢仙、筆仙、碟仙沒什麼兩樣，有點理智都知道招來的不一定是仙吧？」他還表示，「已商請關老爺先處理掉聚集的黑色，但是如果依然跟風再起，可能就不是我單純講講就好，如果在乎朋友家人安全，請停止私神崇拜」。

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