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大S生子癲癇心跳停！婆婆竟先打卡炫耀：湊個好字　爆婚變3原因曝光

▲張蘭（左）、S媽（右）及大S間關係微妙，大S跟強勢婆婆相處下了不少工夫，吃素的她為懷孕還破戒吃肉。（翻攝自汪小菲臉書）

圖文／鏡週刊

除了S Hotel、定居北京或者台北，也有一說汪小菲母親張蘭也是他跟大S倆夫妻之間的問題，比如吃素的大S之前就因懷不上第一胎而被逼吃肉，以及第二胎兒子報到，張蘭不管大S癲癇發作，急上微博炫耀一女一子湊成了一個「好」字。

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難怪之前聊到誰陪大S進產房時，小S也曾說：「如果張蘭在現場，根本就是她開刀好不好…」玩笑之間也在在透露張蘭的強勢。種種回顧看來，大S跟汪小菲8年來可說是風風雨雨。

大S（右）有妹妹小S（左）跟媽媽做為後盾，而且小S之前還口快爆料大S跟汪小菲常吵著要離婚。（翻攝自小S臉書）
 
▲大S（右）有妹妹小S（左）跟媽媽做為後盾，而且小S之前還口快爆料大S跟汪小菲常吵著要離婚。（翻攝自小S臉書）

不過近期媒體突然報導，有段影片是大S、S媽及婆婆張蘭一起包餃子，裡頭張蘭負責擀皮，大S與S媽負責包餃子，老公汪小菲則一旁觀看，女兒也入鏡，再加上月前汪小菲突然曬出跟大S及爸爸的昔日舊照，對照如今兩人爆出婚姻危機，時間點也巧得不可思議。

之前汪小菲跟張雨綺（右）不歡而散，他媽媽張蘭也在其中扮演重要角色。（東方IC）
 
▲之前汪小菲跟張雨綺（右）不歡而散，他媽媽張蘭也在其中扮演重要角色。（東方IC）

只是之前汪小菲曾與張雨綺交往，曾有自稱張雨綺的助理爆料，「她（張）和汪小菲吵架的時候，曾試過在家裡對抽耳光」；另外也有傳出，張蘭不滿張雨綺的脾氣差，所以跟汪小菲才無法繼續走下去。而且兩人分手後不到一個月，汪小菲就娶了大S。

回顧餐飲女強人張蘭，她在2000年創辦俏江南，然後2008年大舉展店，只是2012年開始遭遇中共打貪，波及高檔餐飲、面臨困境，2013年減店，並傳出財務吃緊，後來張蘭發聲明，2013年已辭去俏江南一切職務。2015年，傳出張蘭資產遭到凍結，汪小菲微博寫道：「家人要互相支持」、「自己事業還算順利。足矣」。王思聰則諷：「大S已哭暈在廁所…鋼鏰（硬幣）都沒了怎麼辦。」


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鏡週刊, 大S, 汪小菲, 張蘭

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