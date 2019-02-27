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房間傳出啪啪聲！闖入抓包男友「衛生紙團」　她神反應讓網跪了：這女友要娶

記者田暐瑋／綜合報導

當女友發現男友偷偷看謎片會有什麼反應呢？網紅「Jeff & Inthira」的Jeff日前拍了一支實測影片，親身測試女友發現自己在看謎片的反應，還事先做好了「假的嘉明的味道」，當女友Inthira聽到詭異％％聲衝進房間，反應讓網友全都笑翻。

Jeff想知道女友知道自己在看謎片DIY的反應是什麼，故意設計一場騙局，假裝自己看謎片時，耳機孔沒有插好，不小心播放出％％％的聲音，Inthira聽到後闖入房間，劈頭就質問：「你在做什麼！」他趕緊把電腦關上，佯稱自己在聽歌，讓Inthira伸手想搶過電腦確認剛剛播的到底是什麼影片。

▲Jeff & Inthira實測女友發現男友看謎片的反應。（圖／翻攝自YouTube／Jeff & Inthira）

▲Jeff & Inthira實測女友發現男友看謎片的反應。（圖／翻攝自YouTube／Jeff & Inthira）

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在一陣拉扯後，Inthira發現桌上還有Jeff事先準備好的「衛生紙團」，Jeff故意謊稱衛生紙裡包的是鼻涕，還放到鼻子前再擤了一次，這一幕讓Inthira當場爆笑，讓她又氣又好笑，雖然她一下踹對方、一下又狂打男友手臂，但全程都是笑個不停，讓Jeff瞬間也搞不太清楚狀況。

最後Jeff說明了整個情況，好奇問Inthira為什麼沒有氣自己看謎片，直言：「我真的很奇怪欸，我以為你會很生氣。」但Inthira不解反問：「為什麼要生氣？看A片很正常啊。」也表示不會有吃醋的感覺。Inthira也解釋，也不是說每一次發現男友在看A片都不會生氣，而是要看情況，比如說有時候女生剛好月經來，男生這時候DIY就可以理解。

▲Jeff & Inthira實測女友發現男友看謎片的反應。（圖／翻攝自YouTube／Jeff & Inthira）

▲Inthira反應相當大氣。（圖／翻攝自YouTube／Jeff & Inthira）

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